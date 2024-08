Juliana Scaglione, conocida como Furia, se hizo conocida gracias a su paso por la casa de Gran Hermano (Telefe), donde demostró su carácter y fue protagonista de incontables discusiones. Si bien aseguró en más de una ocasión que se trató de un personaje, en las últimas horas se vio rodeada por un escándalo en la ciudad de Montevideo, Uruguay. La deportista fue invitada a una cena benéfica y terminó insultando a los periodistas presentes.

La joven asistió a la 45° edición de la “Cena de Famosos”, donde distintas celebridades son invitadas para servir las mesas durante la gala y recaudar dinero que luego será donado a una fundación benéfica. En ese marco, nadie esperaba gritos ni peleas, sin embargo todo cambió con el ingreso de la exparticipante del reality.

Fue durante la alfombra roja, previo a la cena, cuando los invitados hablaban con la prensa local y posaban para los fotógrafos, que Furia protagonizó un tenso momento luego de detectar medios argentinos.

Según se puede ver en los videos que se viralizaron en redes sociales, la influencer se negó a dar declaraciones y tampoco quiso posar para ellos. Todo escaló cuando, además, les pidió a los fotógrafos que borren sus fotos y las notas que le habían hecho, amenazando con irse del evento en el caso que no aceptaran.

ustedes no entienden que es una estrategia para ganar gran hermano está jugando que pedazo de jugadora furia no hay nadie como ella la mejor de la historia pic.twitter.com/SKhcKBneIB — nadia cordobesa (@TBESTHL) August 21, 2024

Gustavo Descalzi, uno de los cronistas que estuvo presente en la gala y a quien se lo puede ver discutiendo con la participante, compartió en sus historias de Instagram un video de la pelea y escribió: “Una lástima que Furia de GH no entendió que es una gala solidaria”.

“Tuvo una discusión y un encontronazo anterior con otra periodista porque creo que le dijo algo sobre que Bautista fue el ganador de Gran Hermano y ella dijo ‘no, yo fui la que gané, a mí en Telefe me estafaron y me robaron el premio. Seguido a eso vino una serie de insultos”, explicó.

Ante esto, Descalzi cuenta que se acercó junto a su camarógrafo para entrevistarla y se encontró con una negativa. “Veo que tiene ese pequeño incidente con una chica, Flavia Pinto, que es un amor de persona que hace un programa hace 20 años aquí en televisión, Twister internacional se llama. Entonces llego a hacerle la nota y se da todo este incidente. Un papelón”, cerró el periodista.

En el video que brindaron a este medio, se puede ver cómo Juliana intenta agarrar la cámara, negándose a dar la nota e insultando a ambas personas: “Dame tu cámara, no me podés grabar cuando yo te dije que no te doy una nota, dame la cámara, borrá eso pendejo de mierda”, se la escucha decir mientras se va del salón pidiendo a los gritos que borren todo lo que habían grabado.

La palabra de los organizadores

Juan Herrera Vidiella, director de la productora que llevó a Furia e histórico organizador de las cenas de famosos en Montevideo, dio su versión de los hechos. “La buscaron, ¡no fue para tanto! Y estuvo toda la noche en el evento hasta el final. Doy fe que la buscaron para sacar un momento picante, no le gustó al principio, después entró al salón nuevamente y estuvo hasta el final”, explicó

“Furia espectacular, la mejor con todos nosotros. Yo traté con ella desde el principio para que venga y de verdad 10 puntos, muy fácil me hizo su venida y toda su estadía. Es impresionante lo que mueve también en Uruguay”, agregó y quiso aclarar que la doble de riesgo no cobró dinero por asistir a la gala ya que era a beneficio.

“Vino de buena onda, ella pidió venir. Fueron cinco minutos de cólera que la pincharon, pero después estuvo muy bien”, cerró en diálogo con este medio.

El descargo de Furia luego de la pelea en Uruguay

Juliana negó rotundamente todos los hechos. “La pasé re bien, conocí gente re linda. La plaza Independencia se llenó de gente durante la tarde y me llenaron de regalitos”, comenzó diciendo sobre el cálido recibimiento que tuvo en Uruguay por parte de sus furiosos, el fandom que la sigue.

“Fuimos tendencia en Twitter porque los furiosos hicieron tendencia la cena, es un montonazo lo que mueven”, dijo sobre las acciones de sus seguidores en redes.

Ya sobre los sucesos que ocurrieron en la fiesta nocturna, Furia fue categórica: “No me peleé con nadie”. La doble de riesgo siguió con su relato: “No le quise dar la nota y el tipo se puso medio intenso y me arrancó el vestido. En realidad lo pisa con el pie, me doy vuelta, me arranca el brazo y me puso el micrófono en la boca. Me doy vuelta y tenía la cámara en la cara”.

Tras su descargo contra los medios, la deportista describió qué fue lo que pasó: “Yo no molesté a nadie. Después hubo una periodista uruguaya que le di la nota y me quería picantear diciéndome ´sos sexta, sos sexta´ -en relación a su posición en el reality-. Hasta que le dije ´no, mirá boluda, la verdad es que no soy sexta, pero bueno, problema tuyo´. Y cuando le dije boluda, la mina dice: ´me dijo boluda´. Entonces le digo que no, que es un término despectivo que tenemos nosotros, es como una muletilla de Buenos Aires. Cuando dicen che, boludo, che boluda”.

Para finalizar, Furia resumió el momento: “¿Viste cuando te quieren molestar y picanear para arruinarte la noche? Bueno, no lo lograron. La verdad es que no les salió. Lo siento mucho, cariño”.