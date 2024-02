Durante las últimas semanas del reality más famoso, varios participantes se mostraron abiertamente críticos con la producción de Gran Hermano. Entre descargos, denuncias de complot y peleas, Juliana “Furia” Scaglione, Bautista Mascia y Agostina Spinelli encontraron un momento para protagonizar una divertida escena.

Después de que Furia prometiera “no generar contenido por 48 horas”, se acercó al patio junto a Bautista, y ambos coincidieron con Agostina mientras fumaba un cigarrillo. Al ver la escena, Gran Hermano les hizo una advertencia: “Recuerden que se puede fumar de a uno en el jardín, gracias”.

El supremo, agregó: “Está prohibido hablar con la persona que está fumando. Muchas gracias”. Los “hermanitos” reaccionaron imitándolo a través de mímicas y gestos, copiando sus palabras.

Lo que amo este clip, no puedo dejar de mirarlo

Primero furia y bautista bailando con cada palabra de gh y después cuando se suma agostina es buenísimo#GranHermano

El clip se viralizó rápidamente en X, ex Twitter, acumulando más de un millón de reproducciones, y varios usuarios opinaron sobre la regla y la respuesta de los participantes. “Dios, me reí, yo hubiese hecho lo mismo”, “¿Qué clase de regla es esa?”, “No entiendo por qué no se puede hablar con la persona que fuma, es rarísimo” y “Una de las reglas más absurdas de Gran Hermano”, fueron los comentarios de los usuarios.

Entre las respuestas, una persona explicó los motivos de la extraña norma. Tiene que ver con la Ley 26.687 de control del tabaco, que prohíbe mostrar personas fumando en televisión. Si se juntan varios participantes en el sector donde hay una persona fumando, y mantienen una conversación, la producción no podría transmitirlo.