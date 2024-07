La exjugadora más polémica de Gran Hermano (Telefe), Juliana 'Furia' Scaglione, visitó el nuevo streaming de Alex Caniggia y reveló cuánto le pagaban por estar en el reality.

Todo comenzó cuando le consultaron si volvería a participar de Gran Hermano en una edición famosos. La tatuada expresó que sí y aclaró: "Igual depende, porque ellos seleccionan. Hacen un casting muy excelente y hay que ver si mi personalidad va para esa casa".

Ahí, el influencer disparó: "Si hay guita igual sí, siempre". Acto seguido, la doble de riesgo ventiló sobre Telefe: "Igual a mí todavía no me pagaron. El sueldo es de 6 mil por día y son 200 mil al mes. A mí todavía no me depositaron".

"Nosotros somos monotributistas. Por lo menos a mí, este último mes, no me pagaron. Todo el resto lo usó mi hermana para los votos y está bien porque mi hermana con esa plata hace lo que quiere", detalló Furia.

Y reflexionó: "Visto desde afuera, hoy no lo aceptaría. Hoy yo sé lo que valgo. Igual antes trabajaba en otra empresa y no me pagaban eso, pero bueno... priorizo la exposición. Todo lo que se generó es lo que yo tengo hoy en día".

"Este es un tema que está bueno que sepa la gente. Me molestó cuando decían que nos pagaban un montón", se quejó la exparticipante.