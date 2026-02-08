La pensionista de la caballeriza El Ñango, Furiosa, se adjudicó el “Clásico Apertura”, prueba central de la jornada, al imponerse con autoridad sobre Don Jacinto por dos cuerpos, en una carrera disputada sobre cinco cuadras en pista de arena normal.

El ejemplar entrenado por Julio M. Benedetti fue conducido a la victoria por la destacada fusta de O. F. Arias, quien cumplió una excelente faena y registró un brillante tiempo de 28 segundos 30 centésimas para cubrir la distancia.

Pese al intenso calor, la jornada contó con un interesante marco de público. La grey burrera entrerriana respondió de buena manera, generando una muy buena recaudación, que colmó las expectativas de los directivos de la institución.

Entre los destacados del programa se sobresalieron los pilotos G. Taborda, quien visitó en dos oportunidades la herradura de la victoria, y Juan Acosta, que coronó un merecido triplete, recibiendo un cerrado aplauso por parte de sus seguidores.

Desarrollo del “Clásico Apertura”

Con las gateras completas, los partidores se abrieron a la hora señalada y Don Jacinto tomó el comando en los primeros metros, seguido de cerca por Furiosa. En la mitad del recorrido, O. F. Arias ajustó las riendas y llevó a su conducida a la vanguardia, entablando un final intenso que le permitió estirar diferencias y sellar una victoria clara y merecida.

Colaboración: Edgardo Rivas