Furioso cruce: "No me busques porque muestro los audios de cuando me insultaste"

En cuestión de segundos, la discusión fue ganando calor y la periodista explotó contra su excompañera de panel. Así fue el furioso cruce.

C.F.: -Me pareció mal que Mariana subiera una historia con Martín desde el casamiento del Pollo Álvarez. Tampoco me contestó y no sé por qué siendo una compañera de trabajo. Me había ido muy mal ese viernes y ella me contuvo, pero al otro día veo una historia de ella que le dice a su marido ‘no te juntes con este (por Baclini) que está suelto y es un peligro. Entonces le mandé un mensaje porque me pareció que se estaba cagando de risa.

M.B.: -¿A mí me mandaste? Ah, en Instagram, no lo vi.

C.F.: -Qué raro porque dice visto.

M.B.: -Qué raro porque como tenés buena relación conmigo, venís a mi casa a comer que no puedas escribirme por WhatsApp como se pueden escribir dos compañeras de trabajo.

C.F.: -Encima, redoblaste la apuesta porque lo grababas a él solo, que era raro.

M.B.: -Primero, yo no tengo que pedirle permiso a nadie para subir lo que quiera a mis redes sociales.

C.F.: -Permiso, no. Pero me puede molestar, me parece que tenés cero códigos.

M.B.: -No me puedo hacer cargo de tus enojos. ¿Querés que te conteste lo que no te pude contestar?

C.F.: -Hablame bien, eh, no soberbia. Bajá tres cambios.

M.B.: -Te contesto como hablo yo. Si te molesta, buscate otro enemigo. Porque si vos estás necesitando enemigos nuevos, no es mi culpa. No me busques a mí.

C.F.: -Ay, enemigos nuevos…

M.B.: -Si, porque a vos te gusta vivir en el conflicto y no es un problema mío. Yo me dedico a otra cosa que no tiene que ver con lo mediático.

C.F.: -No necesito pelearme con vos, soy libre de decirte lo que me molesta.

M.B.: -Si yo tengo una interna, la llamo en privado no lo hago público. ¡No me llamo Cinthia Fernández, me llamo Mariana Brey y soy bien distinta a vos! ¡Así que no me busques porque me vas a encontrar y pongo al aire todos los audios cuando me insultaste por teléfono cuando te separaste de Defederico! ¡Y jamás te expuse y lo podría haber usado! Así que no me busques.

C.F.: -Bajá 50 cambios, Mariana Brey.

M.B.: -Vos me llamaste sin código en ShowMatch. Fundamentámelo con hechos concretos. ¡Sos una ingrata, Cinthia Fernández! Deberías agradecer lo que la gente buena hace por vos. ¡¿Y vos te enojás conmigo porque subo una historia?! ¡¿Yo que tengo que ver?! Hablame por privado, yo no me manejo como vos en el medio.

C.F.: -Yo no soy una mala mina, no me manejo mal.