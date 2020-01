Furioso descargo de Pampita contra las panelistas de LAM: "Son capaces de cualquier cosa"

Luego de desmentir tajantemente la información e incluso cruzarse con Brey, Pampita le escribió a Ángel de Brito e hizo un fuerte descargo, que el conductor compartió en LAM.

Molesta, la top le escribió a su compañero de jurado durante cuarenta minutos: “Me molesta bastante la mentira que dijeron en tu programa, no tengo por qué fumarme este mal rato. Esta chica sale a inventar semejante pavada y todos lo dan cierto”.

“Estoy pasando un momento de mucha felicidad y paz, algo que mi familia se merece. Estoy casada hace dos meses, para que empiecen a ensuciar todo lo lindo que estoy viviendo con esta relación. No existe ni existirá ninguna pelea, capaz es lo que me están deseando tus panelistas. Pero que dejen de inventar cosas que no pasaron, nadie que nos haya visto en Punta te va a decir que no estamos enamorados y felices. Lamento mucho esta situación malintencionada y dañina que nos están haciendo pasar ustedes en tu programa”, agregó, enojadísima.

La top continuó, apuntando contra las panelistas: “Imaginate el garrón que es que mientan así y que lo levanten en todas partes. Me como este garrón de la nada. Era un verano lindísimo con mi mardio y los chicos. Y ustedes ensucian todo. Detesto la mentira. Sé muy bien cómo tus panelistas mientan para aparecer al día siguiente en los portales. Son capaces de cualquier cosa por un minuto de fama sin tener en cuenta el daño que hacen. Bastante daño me hicieron en tu programa en el pasado”.

La palabras de Pampita sorprendieron a las compañeras de Ángel, quienes se defendieron con vehemencia.

Brey, la principal señalada por la top, disparó: “Lo de ensuciar me pareció exagerado y fuerte. Ensuciar es otra cosa. Seguramente a ella le ha tocado ensuciar a otras personas y quizás lo hizo sin querer. A la China la ensució también en su momento. Desde un lugar de mucho dolor pero nosotros nos enteramos de lo que pasó en el motorhome por Pampita”.

Además, Mariana lanzó una filosa teoría sobre esta polémica: “Si me permitís tener la mente sucia, cada vez que aparece alguna noticia referida a la China y Benja, ella genera algo que tapa. Lo que pasa en el mundo Pampita supera cualquier noticia. Justo Tauro confirmó la información del embarazo de la China”.

Yanina Latorre también mencionó al escándalo que Pampita protagonizó con la China Suárez y Benjamín Vicuña en su respuesta: “¡Lo que es el ego! Peor es colgarte de una palta, una manta, de una separación y de un motorhome para ir al Bailando. Me calenté porque se está metiendo con nuestro trabajo”.

Pero Andrea Taboada fue la más dura en sus conceptos: “¿Cuándo te mandó esto? Antes de salir al aire en el programa de Listorti. Pero entonces está totalmente trastornada, está totalmente desquiciada. En lo de Listorti dijo ‘ay chicos están haciendo un mundo’. No entiendo, ¡es bipolar!”.