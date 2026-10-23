Verónica y su pareja tienen un stand de venta de regionales en el epicentro del Mundial de Canotaje y contaron a Ahora ElDía que el mate provocó un gran fanatismo entre los deportistas de diferentes delegaciones.

“Están enloquecidos con los mates, ha venido mucha gente a comprar su mate. Enseñamos a tomar mate, cómo se preparaba, incluso les hemos vendido yerba. Se iban chochos, no los curaban, pero ellos andan chochos con sus mates, y a la vez nos hacen propaganda porque traen a otros compañeros”, contó la propietaria del puesto.

En cuanto a la barrera idiomática, confesó que al principio se les complicó bastante, pero después comenzaron a utilizar el traductor del celular y a comunicarse con señas: “Nos logramos comunicar bastante bien”, admitió.

Por otro lado, su pareja relató una anécdota: “Vino uno de los rusos que iba a competir, y quería tomar mate antes de participar. La verdad que esto que está pasando es una cosa de locos”.