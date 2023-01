La de este domingo será una noche muy especial. No sólo se tratará de la última fecha de la sexta edición de la Fiesta del Pescado y el Vino Entrerriano, un evento que de manera gratuita convoca a miles de personas, sino que, para el cierre se aguarda el plato más fuerte de todos: el show de Abel Pintos.

No se trata de un artista más, ni mucho menos. El cantautor es uno de los más convocantes a nivel nacional, prueba de ello es la enorme demanda que existe cada vez que sus entradas salen a la venta. Generalmente, en pocas horas sus fans agotan teatros y estadios por igual. Eso no es novedad.

La novedad es que, este domingo, el artista bahiense tocará de manera abierta y gratuita para quienes deseen escucharlo y (si llegan temprano) verlo. Es por ello que sus fanáticas (aunque hay varones, en su enorme mayoría son mujeres) decidieron no dejar nada echado a la suerte y, reposera en mano, plantaron bandera al pie del escenario el instante después de la finalización del show de Ángela Leiva.

“Algunas ya estaban, pero se dio que nosotras veníamos llegando con las reposeras y toda le gante se iba del lugar, re contramano”, cuenta entre risas Romina, quien, junto a su pareja y su hijo Santino (12), llegó desde la bonaerense Hurlingham y ahora “acampa” a dos metros del escenario y a unos veinte del río Gualeguaychú, en la zona portuaria.

“Hace diez años lo seguimos a todos lados”, dice, rodeada por media docena de fanáticas que también dialogaron con Ahora ElDía. En su mayoría son locales, de Gualeguaychú, pero todas “abeleras” con varios recitales encima.

“Cada vez que puedo, viajo a verlo. Ahora, el 20, nos vamos a Concepción del Uruguay, ya tenemos las entradas. Salieron a la venta el 8 y el 9 ya estaba todo agotado, imagínate”, dice Vanesa. “Esta vez es distinto -diferencia Alejandra-, porque Abel toca en nuestra ciudad y la entrada es gratuita. No sabés los nervios que se pasan cuando tenemos que comprar las entradas por internet, cunado la página se pone lenta, es casi un parto hasta que las tenemos”.

Si bien son casi todas mujeres, sus parejas varones van y vienen del lugar, cuando sus ocupaciones lo permiten. Además, tienen dispuesto un sistema de relevo para poder descansar. “Cada tanto viene otra a cuidar los lugares, nos vamos rotando”, explican, mientras se abanican.

La temperatura llega a los 35 grados, pero ellas están firmes, disfrutando de la previa, compartiendo experiencias y hablando de su ídolo; de las canciones que más las emocionan y de las que las hacen volar hacia algún momento de sus vidas o las que las hacen abrazar con personas que ya no están en el plano físico. De las melodías cantadas una y mil veces, como “Aventura”, “Pájaro cantor” o “Motivos”, y de los himnos, como “Cien años”, “De solo vivir” o “Sin principio ni final”, que, obviamente, no faltarán la noche del domingo.

“Abel Pintos tiene humildad, tiene magia, conecta con todos, desde el abuelo hasta el más chiquito. A mí, en particular, como hombre no me llama la atención, pero lo que me provoca cuando canta en mí es muy importante”, dice Lorena.

Y, enseguida, otra de las “abeleras” cuenta que en cada recital “pasás del llanto a la alegría, de saltar a llorar. Hay canciones que te hacen bailar como ninguna y otras que te hacen acordar de tus seres queridos o de alguna pérdida muy especial”; “Abel es un canal de luz”, define otra. Todas destacan, además de las conocidas virtudes artísticas del bahiense, su calidez humana y los valores que trasmite cada vez que abre la boca.

Y, sobre el final de la charla, advierten: “no se dan una idea de la cantidad de gente que va a haber el domingo acá, durante todo el sábado van a estar llegando colectivos de muchas partes del país. Va a ser algo espectacular y hermoso, como cada vez que se presenta Abel”.