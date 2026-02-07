Lali Espósito tocará en la 35° Fiesta Nacional del Mate, cuya velada comienza este sábado a las 18.30. La artista despertó el interés de fanáticos de diferentes partes del país, motivo por el cual se espera una multitud para esta noche.

Desde muy temprano, cerca de las 9 de la mañana, jóvenes decidieron ingresar al predio y comenzar a acampar en las vallas frente al escenario Luis “Pacha” Rodríguez, con el objetivo de conseguir la mejor ubicación. También hicieron largas filas para el sector preferencial.

La artista pop es el número central de la segunda noche de la Fiesta. Está previsto que cante durante las primeras horas de la madrugada de este domingo, luego de Rombai, Los Caballeros de la Quema y Gauchito Club.

Para su llegada y la del equipo que desplegará el show, la Policía de Entre Ríos y la organización del hotel montó un importante operativo de seguridad en las afueras del establecimiento hotelero.