Futsal local: ¿Por qué cerca de 600 jugadores están parados?

Pablo Montefinale, 29 años, dirigente de la Comisión, señaló que “la Asociación Futsal de Gualeguaychú cuenta con personería jurídica, pero está en etapa de regularización para actualizar la parte contable y de sus autoridades. Entrevistado por ElDía, agregó que atento la situación socio-económica de nuestros jugadores nos resulta “imposible pagar los $ 21.500 pesos por mes que nos exige el Centro de Educación Física. La mayoría de nuestras chicas y chicos son changarines, estudiantes o desempleados por lo que no tienen la capacidad de poder afrontar semejante exigencia. Nos llama poderosamente la atención que tanto las autoridades del CEF como desde la Departamental de Escuelas o el Director de Educación Física de la Pcia no logren poner en valor la relevancia de que neustros gurises puedan desarrollar una actividad deportiva. Es un derecho constitucional y no se nos debería negar un predio estatal por nuestras limitaciones económicas”.

Ofrecimos $ 2.500 por jornada desarrollada, algo que tiene más lógica, debido que no podemos abonar mensualmente, una cifra, primero, que no está a nuestro alcance, segundo porque hay fines de semana en la que no jugamos debido a la realización de otros eventos”. El dirigente agregó que este año “no se firmó convenio alguno con el CEF”. Pasando en limpio “ jugamos sin acuerdo alguno en una irregularidad de la Asociación y del Centro. Inclusive vino e l Licenciado Roque Chávez, director de Educación Física de la Provincia de Entre Ríos, a interiorizarse de la situación y buscar un principio de solución que hasta el momento no tenemos”. Agregó que además de los 2500 pesos, por fin de semana, se le ofreció al CEF efectuar gestiones conjuntas para procurar mejoras edilicias y de materiales deportivos en las instalaciones del Centro ubicado en calle Guemes”. Comentó que la sensación es que las “autoridades del CEF no tienen la misma voluntad que Chávez para que esto se arregle. Es más, sin un convenio firmado, el torneo no tendría que haber empezado”, sostuvo.

Dijo que la comisión regularizadora se conformó debido a que “se llegó a un punto en el que la situación no se podía sostener”. Explicó que la personería jurídica “estaba irregular desde hace 10 años.”. Contó que se enteraron de la “anomalía”, cuando “solicitamos un subsidio para presentar a la selección de Gualeguaychú en la máxima categoría a nivel nacional”. La contestación de Personería Jurídica fue de que la “Asociación presentaba desprolijidades, con falta de rendición de balances, asambleas ordinarias y otros detalles”.

Expresó que el objetivo de la comisión que integra es la de “regular todo lo relacionado a lo jurídico, económico, hacer un inventario. En pocas palabras empezar de cero, volver a nacer, pero conservando los años de personería jurídica que por fortuna no se perdió. Pero ella va a ser posible solo con el acompañamiento del estado municipal y provincial”.

Agregó que en septiembre “encontramos una irregularidad más”. Esta vez en “la falta de un convenio, un acuerdo sellado con el Centro de Educación Física para las actividades a desarrollar en las instalaciones del Poli sonde se utilizan dos canchas con medidas, 40x20, reglamentarias que nos permiten jugar todos los partidos en dos jornadas”.

Sin actividad

Este fin de semana se cumple un mes sin actividad oficial en un parate que “no registra antecedente en el historial del futsal, salvo dos semanas en agosto por temas arbitrales, pero nunca un mes”.

En ese sentido, Ariel Paredes (Presidente del Club La Vencedora) dijo que el futsal es una disciplina que “mantienen los jugadores”. Indicó que la Asociación está “conformada por 19 equipos, 8 en la A, y 6 en las divisionales B y C, además de otros 6 en femenino, segunda temporada, y en la C 20, diez equipos”. En definitiva “cerca de 600 jugadores que exigen respuestas, porque los chicos tienen el derecho de poder jugar y a menudo me invade la idea de que no se les permite usar el polideportivo ”por ser pobres”. Las otras disciplinas deportivas que se desarrollan en la ciudad han tenido mucho apoyo de todos los estamentos, el que se nos niega ahora.

Lo que viene

Jorge García (dirigente de Cerro Porteño) a su turno comento que la idea, de ahora en más, queremos mirar para adelante y pensar como seguir y volver a jugar cuanto antes. Estamos siendo presa de cierta arbitrariedad de las autoridades educativas que no perdemos la esperanza de que sea revisada. Evaluemos la posibilidad de programar nuestra competencia en otro lado, pero la mayoría de los clubes tienen sus instalaciones ocupadas o sus medidas no dan”. La ventaja del polideportivo es que al tener dos canchas contiguas, la competencia es más intensa y los recursos técnicos se utilizan mejor,

En cuanto al Poli, expresó que el “futsal en su conjunto le ha dado una mano muy importante y mucha actividad al centro”. Indicó que además del Canon los “diferentes equipos pagaban por entrenar entre semana”.

Devastada

Sobre las arcas de la Asociación la comisión informó que se encontró con un “panorama financiero muy preocupante, deudas impagas que queremos abonar lo antes posible y que hemos reprogramado en planes de 8 cuotas”. Comentó que el viaje del 28 de Noviembre al Argentino desarrollado en Santa Cruz, fue bancado por los propios jugadores, poniendo a disposición, algunos de ellos sus tarjetas de credito. Ese viaje-detalla-, todavía lo “estamos abonando”.