Tras su paso por la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Estados Unidos, donde se reunió con Donald Trump (Partido Republicano), el presidente argentino Javier Milei (La Libertad Avanza) viajará mañana a Brasil para participar de la Cumbre del G20.

El evento tendrá lugar del 18 al 19 de noviembre en la ciudad de Río de Janeiro y reunirá a los jefes de Estado de los 19 países miembros del G20, además de la Unión Africana y la Unión Europea.

Será la primera vez que Milei viaja a Brasil y se vea cara a cara con el actual mandatario brasilero, Lula Da Silva (Partido de los Trabajadores), aunque por el momento no está confirmada una reunión bilateral. El vocero presidencial, Manuel Adorni, sí confirmó que el Presidente participará de una reunión bilateral con su par chino, Xi Jinping, en el marco de la cumbre del G20.

1. ¿Qué es el G20 Brasil 2024?



El G20 (“Grupo de los Veinte”) es un foro internacional que reúne anualmente a los países que lo integran para debatir iniciativas económicas, políticas y sociales. El grupo se define a sí mismo como el principal foro de cooperación económica y financiera internacional, tal como indica su sitio oficial.

Al no ser un organismo, el G20 no dispone de órganos ni de un consejo ejecutivo ni de una secretaría permanente, y sus decisiones no son jurídicamente vinculantes para sus miembros. La presidencia del foro es rotativa y dura un año.

Su reunión anual, conocida como la Cumbre del G20, convoca en cada edición a los jefes de Estado y líderes de los países miembros. También es el momento en que los jefes de Estado y líderes aprueban los acuerdos negociados a lo largo de cada año y señalan las formas de hacer frente a los desafíos globales.

Entre sus principales logros, el G20 destaca “la mejora en las regulaciones de las economías cuyos problemas condujeron a la crisis y la creación de redes de seguridad para prevenir problemas en el futuro”. Y añade: “El G20 también ayudó concretamente a facilitar fondos de emergencia durante la crisis de 2008 y desempeña un papel importante en la financiación para el desarrollo”.

Si bien los temas económicos y financieros tienden a liderar la agenda (economía global, mercados financieros, asuntos fiscales, comercio, agricultura, empleo, energía y lucha contra la corrupción), también han cobrado impulso en los últimos años otras áreas como la participación de la mujer en el mercado del trabajo, el desarrollo sostenible, cambio climático, salud global, lucha contra el terrorismo, emprendimientos inclusivos, y refugiados y migrantes.







2. ¿Qué países integran el G20?



El G20 está integrado actualmente por 19 países y 2 organismos regionales: la Unión Europea y la Unión Africana. Los países participantes son Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, República de Corea, Rusia, Sudáfrica y Turquía.

Según explica su página oficial, el G20 comenzó como un foro de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales. Fue creado en septiembre de 1999 en una reunión de ministros de Finanzas del G7 (un grupo aún más exclusivo conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido).

En conjunto, los miembros del G20 representan el 85% del producto bruto global, dos tercios de la población mundial, el 75% del comercio internacional y el 80% de las inversiones globales.



3. ¿Cuáles serán los temas centrales del G20 Brasil 2024?

Brasil ocupa la presidencia del G20 hasta el 30 de noviembre de 2024. Sudáfrica asumirá el liderazgo del foro para 2025.

La Cumbre de 2024 se realizará este 18 y 19 de noviembre en la ciudad de Río de Janeiro bajo el lema “Construyendo un mundo justo y un planeta sostenible”. Los temas prioritarios del actual gobierno brasileño serán: el combate contra el hambre, la pobreza y la desigualdad, las tres dimensiones del desarrollo sostenible (económica, social y medioambiental), y la reforma de la gobernanza mundial, según detalla la organización.

Una de las principales iniciativas impulsadas por la presidencia brasileña del G20 será la Alianza Global Contra el Hambre y la Pobreza. El proyecto crea una alianza entre naciones para reunir recursos y conocimientos para la implementación de políticas y tecnologías para la reducción del hambre y la pobreza en el mundo.

También se dialogará en torno a una Fuerza de Tarea para la Movilización Global Contra el Cambio Climático, cuyo objetivo es promover “el diálogo de alto nivel entre gobiernos, instituciones financieras y organismos internacionales” para implementar los objetivos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y del Acuerdo de París.

Otro tema central será la “Declaración sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres”, un documento emitido por el Grupo de Trabajo sobre Empoderamiento de las Mujeres del G20 y que fue firmado por todos los países miembros del G20, a excepción de la Argentina.

Por su parte, esta edición se dará en un contexto global particular. Será la segunda Cumbre del G20 celebrada en Sudamérica y la primera presidida por Lula Da Silva. En 2018, durante la gestión de Mauricio Macri (Juntos por el Cambio), la Argentina asumió por primera vez la presidencia del G20.

Leandro Morgenfeld, historiador especialista en relaciones internacionales, que estudia el vínculo entre la Argentina y los Estados Unidos, señaló al respecto en diálogo con Chequeado: “El G20 este año está en un momento de fuerte debilidad de todo el sistema multilateral. Se va a hacer en Brasil y es la segunda vez que se hace en Sudamérica, después de la cumbre del G20 que se hizo en el 2018 en Buenos Aires”.



4. ¿Qué presidentes participarán del G20 Brasil 2024?

La Cumbre del G20 en Río de Janeiro será el primer gran encuentro entre líderes de la región y el mundo luego de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos.

El último 5 de noviembre, el país norteamericano celebró los comicios que consagraron al ex presidente Donald Trump (Partido Republicano) como el sucesor de Joe Biden (Partido Demócrata), tras superar los 270 votos electorales necesarios para hacerse con la presidencia.

En este sentido, Morgenfeld destacó: “Va a participar el presidente Biden, pero es un presidente saliente. Por lo tanto, va a hacer una reunión que va a mostrar esa debilidad máxima del sistema multilateral”.

El G20 también estará atravesado por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. “Hay todo un conflicto de Estados Unidos y Europa con Rusia, donde hubo hace muy poco una cumbre del Grupo Brix en Rusia, donde participaron más de 35 jefes de Estado”, indicó el experto.

De esta manera, la Cumbre del G20 contará con la participación de los jefes de Estados de la mayoría de sus países miembros. Con Lula Da Silva como anfitrión, los principales líderes presentes serán: el presidente argentino, Javier Milei; el mandatario francés, Emmanuel Macron; el líder estadounidense, Joe Biden; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; Xi Jinping, presidente de China; y Cyril Ramaphosa, presidente de Sudáfrica (país que asumirá la Presidencia del G20 en 2025). El jefe de Estado ruso, Vladímir Putin, no viajará a Río.

También viajarán representantes de países y organizaciones internacionales invitadas especialmente para esta edición. Entre ellos, se encontrarán Angola, Bolivia, Catar, Chile, Colombia, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, España, Malasia, Mozambique, Nigeria, Noruega, Paraguay, Portugal, El Vaticano, Singapur, Tanzania, Uruguay y Vietnam.



5. ¿Cuál será el rol de la Argentina en el G20 Brasil 2024?

El presidente argentino, Javier Milei, participará de la cumbre por primera vez desde su asunción en diciembre de 2023. También será su primer encuentro público con el actual mandatario brasileño, Lula Da Silva.

El último 11 de octubre, el G20 emitió una declaración sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. El documento señala que los países firmantes reconocen “que las desigualdades de género persisten a pesar de los compromisos de los países a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, y se comprometen a fomentar “programas, iniciativas y políticas que promuevan la igualdad de oportunidades y de trato” para reducir la brecha salarial y digital de género.

La Argentina fue el único país del G20 que no apoyó esta declaración. No obstante, el rechazo de nuestro país no impidió que fuera aprobada.

“En el caso de Brasil, Lula intentará llegar a una declaración final de consenso y hay mucha preocupación porque el gobierno argentino fue el único país que se negó a incluir la serie de declaraciones en pos de la igualdad de género y de promoción de los derechos de las mujeres en los borradores de la declaración del G20”, indicó Morgenfeld.



Martín Schapiro, abogado especializado en relaciones internacionales, quien hasta 2023 se desempeñó como subsecretario de Asuntos Internacionales de la Nación, señaló: “Argentina y Brasil tienen algunas agendas multilaterales que son divergentes. Esto pasó en la cuestión climática, donde hoy mismo el vicepresidente Alckmin (de Brasil) estuvo cuestionando la posición ambiental de Argentina, que se retiró de la COP29. Lo que puede pasar es esto: que entre Argentina y Brasil, que tradicionalmente tienen posiciones comunes en las agendas multilaterales, hoy eso sea mucho más difícil que suceda”.



Antes de partir al G20, Milei se reunirá el domingo 17 de noviembre en Buenos Aires con el presidente de Francia, Emmanuel Macron (Renaissance). Tras la visita de Macron, el 18 de noviembre Milei emprenderá finalmente su viaje a la cumbre de líderes del G20 en Río de Janeiro. De vuelta a la Argentina, mantendrá un encuentro con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni (Hermanos de Italia), en la quinta de Olivos.



Fuente: Chequeado