El Gobierno nacional analiza la aplicación de un dólar diferencial para turistas extranjeros en una cotización ubicada en torno a los 300 pesos, similar al valor existente en la actualidad para los denominados dólares bursátiles, como incentivo para liquiden sus divisas en el mercado oficial y se puedan sumar a las reservas internacionales.

La medida forma parte de un paquete de medidas en el que está trabajando la ministra de Economía, Silvina Batakis, y que hoy discutirá en una reunión de gabinete económico en la Casa Rasada.

Se trabaja en distintas herramientas. Una de ellas podría implementarse a través de las tarjetas de crédito que al momento del cierre reconocerían un tipo de cambio superior al oficial. De todas maneras, continúa bajo la lupa el costo fiscal que cualquier iniciativa de este tipo podría implicar

En paralelo, se analizan herramientas para acelerar la venta y posterior liquidación del sector agroexportador. Una propuesta que estará sobre la mesa incluye un tipo de cambio diferenciado para un grupo de productos exportables pero también un dólar más caro para la importación de bienes suntuarios, como embarcaciones, aviones privados y autos de lujo.



Según anunció la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, las medidas que se adopten se comunicarán "hacia fin de esta semana o la semana que viene". "Apuntamos a un cambio diferenciado para el turista, para que pueda liquidar sus dólares en el mercado formal a través de la tarjeta de crédito u otro medio pueda acceder a un tipo de cambio diferenciado que se acerque al dólar Mercado Electrónico de Pagos o contado con liquidación" ya que la Argentina "necesita de los dólares que traen esos turistas", dijo esta mañana el ministro de Turismo, Matías Lammens.



El titular de la cartera de Turismo agregó que son "varias las medidas posibles" que se analizarán hoy en la reunión de Gabinete Económico.



"Lo que está claro es que cuando el turista llega, sobre todo de los países limítrofes, acude al mercado informal a cambiar los dólares y nosotros necesitamos fortalecer las reservas del Banco Central", completó Lammens.



Por su parte, la directora del Banco Nación, Julia Strada, afirmó que el "dólar diferenciado” para los turistas extranjeros es “un incentivo a que liquiden dólares en el mercado oficial para que pasen a contabilizarse formalmente”.



“Se está discutiendo la posibilidad de un dólar diferenciado, dólar financiero, en torno a 300 pesos en este momento, para que de esa manera tengamos un incentivo a que liquiden en el mercado oficial y que esos dólares pasen a contabilizarse formalmente”, afirmó Strada en declaraciones a AM 750.



Por su parte, el director del Banco Central, Agustín D’Attellis, sostuvo que las medidas económicas que analiza el Gobierno para estimular el ingreso de divisas al mercado formal apuntan a que “la brecha cambiara vuelva a niveles normales”.



“Hay un contexto de incertidumbre, fogoneado por algunos sectores en particular, que tienen intereses específicos, políticos y económicos, que presionan para que ocurra una devaluación del tipo de cambio oficial”, remarcó D’Atellis en declaraciones a Radio Nacional.



Ante ello, dijo que desde el BCRA “vamos a estar avanzando para que los dólares que llegan al país ingresen al mercado cambiario de manera formal y no los sigamos perdiendo por formas alternativas”.



El director del BCRA subrayó que el blue “hace daño a nivel económico” porque “en un mercado con las restricciones que existen para acceder al mercado formal, el público lo toma como referencia y juega sobre las expectativas, traslada precios”.

Mecanismos vigentes

El miércoles, en su habitual reunión de Directorio, la Comisión Nacional de Valores (CNV) ratificó la continuidad de los mecanismos vigentes para la operatoria de compra y venta de dólar bolsa (MEP) y el contado con liquidación (CCL).



Esto implica que no se anunciarían nuevas restricciones como mayor tiempo de parking -los días que las personas o empresas que compraron títulos en pesos deben conservar en su poder antes de venderlos por dólares- o medidas similares.



En octubre del año pasado el Banco Central habilitó a los bancos a que abran a los turistas extranjeros que visiten Argentina una caja de ahorro en pesos y dólares, con la idea de facilitarles los medios electrónicos de pago y la posibilidad de cambiar sus dólares a pesos de forma legal a tipo de cambio bursátil (MEP).



El objetivo fue facilitar el ingreso de divisas de forma legal a través del turismo y que, según dijeron por entonces desde el BCRA, el objetivo era que "entre 15% y 20% del turismo ingrese por esta cuenta".



La idea era que los bancos pudieran ofrecerle a los turistas una tarjeta precargada en pesos contra los dólares de la cuenta, de modo que puede llegar al hotel y tener disponible por ejemplo la tarjeta de débito de su cuenta y así evitar traer billetes o bien evitar ser estafados o sufrir robos al cambiarlos por pesos en una casa de cambio ilegal.



Las acreditaciones de moneda extranjera en esta “Caja de ahorro para turistas” deberían realizarse mediante transferencias efectuadas desde cuentas de su titular en el país de origen o mediante depósitos de dólares en efectivo, hasta el importe total de 5.000 dólares.



Lo concretó fue que esta alternativa tuvo muy poca difusión entre las entidades financieras dado el alto costo operativo de implementar un producto de este tipo para clientes que sólo lo usarían por pocos días, dijeron a Télam fuentes del sector bancario.