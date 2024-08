En una entrevista radial, Gaillard explicó que en la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados se había acordado un plan de trabajo que incluía la invitación a diversos periodistas que fueron agredidos por el gobierno: “Acordamos entre la mayoría de los diputados que vengan los periodistas que son agredidos, insultados, amenazados y denunciados por Milei y su gobierno, pero la presidencia, que ocupa La Libertad Avanza, lo bloquea constantemente”.

“Estas agresiones constantes a cualquier periodista que se oponga al gobierno lesionan gravemente la libertad de expresión y por ende al sistema democrático”, continuó la diputada.

“En ese contexto, en el que yo exigía que los citaran, me interrumpen constantemente, me dicen cosas que no salen en los videos que circulan, y entonces tengo ese exabrupto desafortunado. Pedí disculpas por eso en la misma sesión” aclaró Gaillard.

Luego, agregó: “Pero eso es correr el eje de la discusión: acá estamos discutiendo si en Argentina tenemos o no libertad de expresión y libertad de prensa. Y los periodistas que estamos citando para que den su testimonio son de todas las ideologías. Teníamos pensado que vinieran a la Comisión Joaquín Morales Solá, Ernesto Tenembaum, María O’Donnell, Romina Manguel, Jorge Fontevecchia, Jorge Fernández Díaz, Víctor Hugo Morales, Silvia Mercado, Martín Rodríguez Yebra, Luisa Corradini, María Laura Santillán, Marcelo Bonelli, Pablo Duggan, Darío Villarruel y Nancy Pazos. También Laura Serra, que fue censurada en Diputados TV. Y también queríamos tratar proyectos de repudio a los ataques del Gobierno de Milei contra María O’Donnell y Darío Villarruel. Todo eso fue bloqueado por la presidenta de la Comisión”, concluyó Gaillard.

Enojo libertario

Al mismo tiempo de las disculpas, una docena de diputados libertarios presentaron un proyecto de resolución firmado por su presidente, Gabriel Bornoroni, expresando “su más enérgico repudio y rechazo” a las manifestaciones expresadas por Gaillard.

El proyecto señala que en sus intervenciones, la mencionada diputada atacó verbalmente a las legisladoras del bloque de la Libertad Avanza, María Emilia Orozco y Nadia Márquez “con improperios de diferente índole, haciendo comentarios agraviantes y amenazantes sobre la salud mental y su apariencia física respectivamente”.

Es así que los legisladores de LLA invocaron lo dispuesto por el artículo Nº66 de la Carta Magna solicitando “la aplicación de la suspensión de la diputada Ana Carolina Gaillard por su inconducta en el ejercicio de sus funciones”.