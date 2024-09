En su exposición, Gaillard explicó que “Aerolíneas garantiza conectividad y desarrollo económico federal. Pueden mejorarse muchos aspectos de la compañía, pero nunca pensar la privatización y repetir la nefasta historia que la dejó con un solo avión y 10 rutas de cabotaje en todo el país. Hoy la empresa tiene 88 aviones, 39 rutas nacionales y 21 destinos internacionales, con récord de pasajeros y un mínimo déficit”.

“Es llamativo que la quieran privatizar cuando 2023 y 2024 van a ser récord de pasajeros que viajan por Aerolíneas Argentinas, y es el primer año que no se pide fondos al Tesoro Nacional”, y explicó la diputada y agregó que “la recuperación de la compañía es clara. Hoy es una empresa que tiene un plan de negocios serio y sustentable. Lamentablemente, los mismos de siempre quieren venderla para hacer negocios y atrás de la venta esta Mauricio Macri. No casualmente durante su gobierno se produjo el mayor déficit de la compañía y hoy sus diputados piden la privatización”.

Por otra parte, la diputada explicó la importancia de Aerolíneas para el desarrollo de las economías regionales: “Los vuelos que nos conectan con Buenos Aires favorecen el desarrollo económico y turístico de la provincia, especialmente en el segmento del turismo de reuniones” y agregó “a pesar de que los vuelos a nuestra provincia viajan llenos, el mercado no los considera rentables por el corto trayecto que realizan. Por eso es importante una empresa del Estado como Aerolíneas Argentinas”.

“En el caso de ser privatizada Aerolíneas Argentinas, vamos a perder los vuelos semanales y nos quedaríamos aislados”, alertó la diputada.

Al referirse a las empresas low cost y el mercado aerocomercial, expresó: “Cuando hablan de libre mercado, debo contarles que intentamos que las low cost volaran a nuestra provincia. Tuvimos reuniones con Jetsmart y Flybondi, pero no les interesaba, además de que exigían subsidios y pagos por parte del gobierno provincial para operar. El mercado no perdona, no hacen caridad. Eso no pasa con Aerolíneas, porque es estatal y tiene un compromiso con el país. Hoy vuela a 22 destinos que ninguna otra aerolínea cubre por falta de rentabilidad.”

Finalmente, Gaillard concluyó: “Privatizar Aerolíneas Argentinas no solo significa perder la conectividad que sostiene a nuestras provincias, sino también entregar una herramienta estratégica para el desarrollo federal en manos de empresarios que solo buscan lucrar. No podemos permitir que la historia se repita. Aerolíneas es de todos, y su rol es irremplazable.”