Miles de gualeguaychuenses disfrutaron este sábado por la noche de la 67º edición de la Fiesta Nacional del Desfile de Carrozas Estudiantiles. El tradicional evento tuvo lugar en el Corsódromo en un ambiente familiar de celebración y encuentro.

En total, fueron 23 carrozas las que se desplazaron por la pasarela del Corsódromo ayer a la noche, 13 primaverales y 10 libres, que sorprendieron a su paso con un despliegue de luces, efectos y performance temáticas.