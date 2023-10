El candidato a gobernador de Juntos por Entre Ríos (JxER), Rogelio Frigerio, recorrió -en caravana- junto al diputado nacional, Pedro Galimberti, las calles de Federal para luego compartir un acto partidario donde el chajariense vaticinó una victoria del isleño que lo convertirá “en el próximo gobernador de Entre Ríos”.

Puntualmente, el ex intendente de Chajarí, marcó: "El cambio no sólo es posible en Entre Ríos, sino que es necesario y a ese cambio lo represente la expresión que los entrerrianos han elegido, luego del proceso interno”. Y pidió: “Cada uno de nosotros debe de hacer un gran esfuerzo, si cada uno de nosotros desde el lugar en el que estemos, va y hace la tarea militante que tiene que hacer, no hay ninguna duda de que el 22 de octubre, va a haber un nuevo gobierno, de un nuevo signo político, que consagrará a Rogelio Frigerio como gobernador. Trabajemos para eso”.

Frigerio por su parte resaltó el trabajo del referente radical en la legislatura nacional: "Compartí dos años de legislatura con Pedro en donde demostró tener tenacidad y pasión”.

Además puntualizó: “Es bueno recorrer la provincia con candidatos que pueden mirar a los ojos a la gente”.

De las actividades también participaron la candidata a intendenta de Federal, Alicia Oviedo; Noelia Taborda, quien busca ser diputada y el candidato a senador, Norberto Goetz.

Cabe destacar, que esta es una nueva muestra de unidad que logra Frigerio y que se suma a las fotos de los últimos días en Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Concordia y Paraná.