Galimberti y Schneider evitaron castigar a Benedetti por ir en la lista de Frigerio

Los dirigentes que enfrentan a Rogelio Frigerio en la interna de Juntos por el Cambio (Pedro Galimberti y Darío Schneider) y el que lo acompaña (Atilio Benedetti) unieron fuerzas en el congreso radical de este sábado para frenar una moción de sectores internos que buscaban sancionar a los radicales que integren una lista encabezada por el líder del PRO.

Tras más de cuatro horas de debate, el congreso provincial de la UCR de Entre Ríos votó la moción impulsada por los dos grupos mayoritarios del partido: la corriente Illia (Benedetti) y Construir (Galimberti y Schneider), al que se sumó Convergencia, el sector que lidera el diputado Jorge Lacoste y que puso al presidente del congreso, Ricardo Labarba.

En frente, el ex senador Raymundo Kisser (Futuro Entrerriano) había defendido una moción acompañada por el montielismo y el varisquismo residual, para obligar a los afiliados radicales que, como candidatos, integren en las PASO solo listas encabezadas por la UCR y hacerles suscribir un formulario de renuncia a quienes no cumplan con ese mandato del congreso. Pero el traje a medida para Benedetti no reunió los votos necesarios.

En una sesión virtual del congreso plagada de desperfectos técnicos, que se multiplicaron aún más en la transmisión por Facebook, el único candidato radical lanzado para la elección de este año, Pedro Galimberti, planteó no perder tiempo con el debate de encabezar la lista de Cambiemos y, en cambio, pidió militar la opción radical para las PASO. «No pongamos tantas condiciones que después no podamos cumplir ni los propios radicales», advirtió el intendente de Chajarí.

“No creo que los errores del pasado tengan que ver con esas resoluciones” del congreso partidario, dijo en otro tramo de su intervención y ratificó que la UCR debe encabezar la lista de Cambiemos, pero luego de “dar la competencia” en las PASO. “Esto lo vamos a dirimir en el marco de la democracia”, distinguió y pidió “salir a conquistar la voluntad popular”.

Asumió que “algunos (radicales) no van a querer acompañar” su lista, pero se mostró optimista para la contienda porque, dijo, “hay una fuerza que está latente” para “cortar con el peronismo” en Entre Ríos y que “en 2023 un radical pueda aspirar nuevamente a gobernar la provincia”.

En la misma línea, el intendente de Crespo, Darío Schneider, remarcó que “no hace falta una resolución del congreso” y alcanza con que “todos los radicales acompañen la lista” que Construir va a presentar el 24 de julio para competir en las PASO de septiembre.

Frente a los congresales de toda la provincia, ratificó la voluntad del espacio que comparte con Galimberti de presentar una lista en las primarias encabezada por “un o una” radical para que “todos los radicales de la provincia puedan acompañar y empecemos a recuperar el partido. Es la oportunidad que estábamos esperando y desde Construir se la vamos a dar a todos los entrerrianos”.

“No hacen falta resoluciones que condicionen y, de alguna manera, debiliten la alianza Cambiemos. Es necesario fortalecer ese espacio y, a veces, resoluciones que ponen demasiadas condiciones nos pueden llevar a dinamitar esa alianza que tenemos y que nos ha permitido recuperar el territorio, tener intendentes, concejales, diputados”, argumentó Schneider.