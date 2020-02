Gallardo fue dado de alta y dijo lo que todos los hinchas de River querían escuchar

La espera terminó. Tres días después de haber sido internado por intensos dolores, y de una operación, Marcelo Gallardo puso punto final a su internación, habló con la prensa y prácticamente dio por confirmada la noticia que el mundo River esperaba: estará presente en el partido que River jugará contra Unión el domingo en Santa Fe.

El Muñeco había sido internado en el sanatorio De los Arcos el martes por la tarde tras sufrir intensos dolores durante la práctica de River. Luego de los análisis de rutina se confirmó que el DT padecía cálculos renales y debía realizar un tratamiento para intentar expulsar "las piedritas" de forma natural.

Como eso no ocurrió, los médicos decidieron someterlo el jueves a la mañana a una operación que resultó exitosa. "Marcelo Gallardo fue operado exitosamente esta mañana en la clínica Los Arcos, donde permanecerá internado en observación durante el resto del día", informó River mediante sus redes sociales.

El Muñeco, de 44 años, ingresó al quirófano a las 7.30, aunque la operación no comenzó hasta pasadas las 8. Luego de casi una hora de trabajo médico, el DT de River fue trasladado a la habitación para continuar con reposo durante toda la jornada.

Si bien se especulaba con que podría estar más días internado, en la mañana del viernes, minutos después de las 10.30 el DT fue dado de alta y dejó la clínica. Ante la guardia periodística que estaba en el lugar el Muñeco se mostró de buen ánimo y llevó tranquilidad a los hinchas: "No tengo ninguna contraindicación médica que me impida ir a Santa Fe. Tengo un reposo activo. Si mañana me siento bien estaré dirigiendo el entrenamiento y si sigo bien dirigiré al equipo".

De esta manera, se espera que pueda viajar el domingo rumbo a Santa Fe donde River desde las 21.45 intentará defender la punta de la Superliga contra Unión.

Ante la ausencia de Gallardo, las prácticas del plantel millonario estuvieron encabezadas estos tres días por Matías Biscay, uno de los ayudantes de campo del Muñeco y quien suele ocupar su lugar en el banco cuando el DT está suspendido. Sin ir más lejos, fue el encargado de dirigir la final de la Copa Libertadores 2018 ante Boca, en el Santiago Bernabéu.

"Quiero agradecerle a toda la gente que me mandó mensajes y que estuvo pendiente estos días, les agradezco de corazón -dijo el Muñeco a la salida de la clínica-. Tuve un dolor muy fuerte, pero ahora estoy mejor, por eso me dieron el alta. Tengo que tener algunos cuidados por unos días. No puedo hacer actividad física por unos días, pero puedo andar. Tengo el alta médica. Nada me impide estar".

Gallardo no irá este viernes al predio de River en Ezeiza y estará en reposo un día más. El sábado sería el regreso del Muñeco, desde las 18 en la práctica en el estadio Monumental. Allí el plantel quedará concentrado para salir el domingo por la mañana en vuelo chárter rumbo a Santa Fe.