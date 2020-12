Gallardo habló del VAR y protagonizó un blooper insólito

“No me dejo llevar por esas tonterías que son ajenas a mí. No me interesa. No podemos darle importancia a cosas externas que nos quieren desestabilizar. No es de ahora, pasa hace mucho tiempo. Hace 5 o 6 años venimos demostrando el equipo que somos, y nos ganamos un gran respeto en el mundo del fútbol”, aseguró el "Muñeco". Además, el entrenador sostuvo: “No voy a hablar más del asunto. No es casualidad que nos hayamos sostenido en el tiempo en este nivel. Entiendo de dónde vienen las críticas, pero nosotros estamos muy seguros de lo que hacemos. No me influye para nada lo que viene de afuera. Incluso, en varias ocasiones nos han fortalecido ese tipo de situaciones”.

Lo llamativo fue que en un momento se produjo un error en la conexión de Zoom y el entrenador protagonizó un insólito blooper cuando le comunicaron que no estaba saliendo al aire. “Entonces, ¿todo lo que dije fue al pedo?”, preguntó el DT. Cuando se dio cuenta de que esa frase sí había sido pública, sus risas confirmaron su sensación luego de tomarse la cabeza.