La semana comenzó con movimientos y evaluaciones puertas adentro en River, que dejó atrás la goleada sufrida ante Tigre y ya piensa en el compromiso frente a Argentinos Juniors. En ese contexto, el cuerpo técnico recibió noticias alentadoras desde lo físico: dos futbolistas que venían entre algodones volvieron a entrenarse con normalidad y podrían meterse otra vez en el once titular.

El plantel retomó las prácticas en el predio de Ezeiza con la intención de corregir errores y recuperar solidez defensiva. Más allá del resultado adverso del fin de semana, la idea del entrenador es sostener la base y realizar retoques puntuales, apostando a la continuidad del grupo.

La principal novedad pasa por la vuelta de Franco Armani, quien ya cuenta con el alta médica tras superar un desgarro en el gemelo derecho sufrido durante la pretemporada. El arquero intensificó los trabajos físicos y se perfila para recuperar la titularidad después de varias fechas de ausencia.

Durante ese período, Santiago Beltrán ocupó el puesto y tuvo buenos rendimientos iniciales, aunque el último partido alteró los números del equipo en defensa. Con el capitán disponible, el cuerpo técnico apunta a recuperar experiencia y liderazgo bajo los tres palos.

Otra de las piezas que podría reaparecer desde el arranque es Marcos Acuña, quien dejaría atrás las molestias físicas y regresaría al lateral izquierdo. Su presencia le aportaría mayor proyección por banda y equilibrio en la última línea.

En la mitad de la cancha aparece la principal incógnita. Tras la expulsión de Fausto Vera, el reemplazo saldría entre Giuliano Galoppo o Kevin Castaño, alternativas que el entrenador evalúa según el planteo táctico que pretenda para el choque en La Paternal.

La intención es dar vuelta rápido la página y evitar que la derrota condicione el arranque del torneo. El entrenador considera que, más allá del traspié, el rendimiento venía en crecimiento y que el equipo puede recuperar su identidad con pequeños ajustes.

Con estos regresos y variantes, River buscará recomponerse en la próxima fecha y sumar fuera de casa para retomar confianza en un calendario que no da respiro y exige respuestas inmediatas.