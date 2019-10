Ganadería: "En un año difícil la repuesta de la gente fue muy buena"

Sobre el momento de la ganadería remarcó que “vivimos en un país con altibajos. Tuvimos momentos en los que Argentina contaba con un importante número de cabezas, otros en los que no, inclusive se perdieron más de 11 millones de vacunos”. Destacó que al campo hay que “apostar por la pasión que se tiene por el mismo, y no por una circunstancia. No hay que olvidarse que se trata de una producción a cielo abierto, donde se puede pasar de un exceso hídrico a una sequía”, dijo a modo de ejemplo.

Manifestó que sería muy bueno, contar con “políticas de estados, previsibilidad, dado que hoy es imposible saber lo que va a pasar en el 2020, más allá de a quién le toque gobernar”. La gente, en los remates “nos decía que dudaban en comprar reproductores porque no sabían lo que podía llegar a pasar con el gobierno y eso es muy triste”. Comentó que en “otros países, cambie o no el gobierno, se compra y se sigue produciendo. Se puede hablar de una estabilidad que nosotros, lamentablemente, en Argentina no tenemos”.

Expresó que en “oportunidad de viajar a Estados Unidos”, apreció que en el país del norte “trabajan a cuatro y cinco años”, es decir un ciclo ganadero. Destacó que en ganadería hay que “esperar entre tres y cuatro años para contar con un toro hecho y un poco menos para que una vaca entre en servicio y comience a producir. Para eso se necesitan reglas claras y previsibilidad para trabajar tranquilos sin cambios en las políticas de producción”, remarcó.

Corrientes

La vecina provincia representa un desafío debido a que se trata territorio en donde buena parte de la superficie está dedicada a la ganadería con un clima muy diferente al del sur y centro de Entre Ríos. Baggio dijo que se “trata de algo distinto a lo que estamos acostumbrado. De hecho, tuvimos que trabajar con 90 días de plazo, a diferencia de lo que damos en nuestra provincia con 30, 60 y 90 días”. Explicó que en Corrientes, el productor “no tiene la posibilidad de sembrar, hacer recría, debido a que trabaja en forma más extensiva, con tiempos más largos que los nuestros, razón por la cual estamos en un proceso de adaptación al ciclo correntino”.

Señaló que la meta de la cabaña es la de que el “reproductor que vendamos, tiene que andar mejor en el campo del comprador que en el nuestro”.