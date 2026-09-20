A menos de una semana de haber terminado el Torneo Apertura, se puso en marcha el Torneo Clausura de Primera A “Lalo Romani”, que tuvo cuatro encuentros entre viernes y sábado.

Anoche, en el estadio Juan Jorge Stauber, Juventud Urdinarrain derrotó como local a Independiente por 2 a 1, con goles de Julio Muñoz y Gastón Quintero. Juan Godoy, en contra, había marcado el empate parcial para el Rojo.

La fecha continuó hoy con tres partidos. En el estadio Raúl Impini, Central Larroque venció a Pueblo Nuevo por 3 a 2. La visita se puso dos veces en ventaja, con tantos de Rubén Piaggio, de penal, y Martín Erramundegui, pero el conjunto dirigido por Mauricio Londra terminó dando vuelta el partido con goles de Claudio Escalante, de tiro libre, Ramiro Reverdito y Alexis Izaguirre.

Crédito: Magaa Escalante

En el estadio Teodoro Treisse, Deportivo Urdinarrain superó a Central Entrerriano por 1 a 0, con gol de Facundo Delfino, mientras que, en cancha de Sud América, La Vencedora derrotó en condición de visitante a Camioneros por 1 a 0, con la conquista de Ignacio Arnaudín.

La fecha continuará el martes con el clásico entre Defensores del Oeste y Sarmiento, desde las 21.15 en el Estadio Municipal, y se completará el miércoles, en el mismo horario, con el choque entre Juventud Unida y Unión del Suburbio, en La Vía.

Comenzó el Torneo Clausura de la B

Entre sábado y domingo se disputó la primera fecha del Torneo Clausura de Primera B “Piyo Fernández”.

En la jornada sabatina, en el adelanto, Sportivo Larroque derrotó como local a Isleños Independientes por 3 a 0, con goles de Mateo García, Facundo Orsingher y Tiago Godoy.

Mientras que hoy, en la continuidad y cierre de la fecha, Sporting, campeón del Apertura y primer ascendido, empató sin goles ante Cerro Porteño en el estadio “Edgardo Páez”.

Por su parte, Juvenil del Norte derrotó como visitante, en cancha de Cerro Porteño, a Black River por 1 a 0, con gol de Maximiliano Sosa.

Finalmente, en el estadio de Sarmiento, Defensores del Sur le ganó como local a Sud América por 2 a 0. Nicolás Parada abrió la cuenta para la visita, mientras que Rafael Ríos y Roberto Cepeda dieron vuelta el partido para el conjunto sureño.