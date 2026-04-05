Este domingo se puso en marcha el Torneo Apertura de Primera A “Eduardo Barbosa”, en una jornada marcada por el frío y la nubosidad en la ciudad y el departamento.

En el estadio “Teodoro Treisse”, Deportivo Urdinarrain, con el regreso de Gonzalo Perrón como director técnico, superó 2-0 a Independiente con goles de Victorio Alem y Franco Lonardi.

En el “Mario Urriste”, Unión del Suburbio goleó 3-0 al recién ascendido Camioneros. Lucas Crisnejo marcó por duplicado y Pedro Carro anotó el restante.

La otra victoria de la jornada fue para Juventud Unida, que se impuso 1-0 a Defensores del Oeste en “La Vía”, con un gol agónico de Aramis Serafini.

En cuanto a los empates, Central Larroque y Central Entrerriano igualaron 1-1 en el “Raúl Impini”. Aryan Benítez abrió el marcador para la visita en el primer tiempo, mientras que Osvaldo Marchesini selló la igualdad para el local.

También empataron 2-2 La Vencedora y Juventud Urdinarrain en el Estadio Municipal. Gabriel Thea anotó los dos goles del conjunto liebrero, mientras que Roberto “Mocholo” Parada hizo lo propio para el equipo del barrio de la Liga.

Por último, en el único encuentro sin emociones, Sarmiento y Pueblo Nuevo igualaron 0 a 0 en el renombrado estadio “José ‘Toto’ Gallop”.

Resultados

Fecha 1

Deportivo Urdinarrain 2 (Victorio Alem y Franco Lonardi)

Independiente 0

Unión del Suburbio 3 (Lucas Crisnejo -2- y Pedro Carro)

Camioneros 0

Juventud Unida 1 (Aramis Serafini)

Defensores del Oeste 0

Central Larroque 1 (Osvaldo Marchesini)

Central Entrerriano 1 (Aryan Benítez)

Sarmiento 0

Pueblo Nuevo 0

Estadio Municipal

La Vencedora 2 (Roberto Parada -2-)

Juventud Urdinarrain 2 (Gabriel Thea -2-)

Posiciones

Unión del Suburbio 3

Deportivo Urdinarrain 3

Juventud Unida 3

Juventud Urdinarrain 1

La Vencedora 1

Central Entrerriano 1

Central Larroque 1

Pueblo Nuevo 1

Sarmiento 1

Defensores del Oeste 0

Independiente 0

Camioneros 0

Próxima fecha

La Vencedora – Deportivo Urdinarrain

Juventud Urdinarrain – Unión del Suburbio

Defensores del Oeste – Central Larroque

Central Entrerriano – Sarmiento

Camioneros – Juventud Unida

Pueblo Nuevo – Independiente