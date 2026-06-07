La décima fecha del Torneo Apertura de Primera A "Eduardo Barbosa" comenzó este domingo con la disputa de cuatro encuentros.

En el Estadio Municipal, Central Larroque volvió al triunfo después de cinco partidos al derrotar a Independiente por 2 a 1. El conjunto de barrio Norte se había puesto en ventaja con un gol de Santiago Cabral, pero Claudio Escalante y Eduardo Rothelmer marcaron para el equipo larroquense, que revirtió el resultado.

En el Parque Unzué, Central Entrerriano también dejó atrás una racha adversa. Luego de dos derrotas consecutivas, el Rojinegro se impuso 1 a 0 frente a Unión del Suburbio en el estadio Julio Colazzo, con un tanto de Brian Frías.

Central se recuperó ante su gente y llega victorioso al clásico con Juventud Unida (Crédito: IG Gol Entra)

Por su parte, Juventud Urdinarrain ratificó su condición de escolta de Juventud Unida. El conjunto dirigido por Miguel Chareum venció como visitante a Camioneros por 2 a 0 en cancha de Sporting, con goles de Robertino Morales y Rodrigo Báez. Con este resultado y un partido más disputado, quedó a cuatro puntos del líder.

También festejó Deportivo Urdinarrain, que consiguió su segunda victoria consecutiva desde la llegada de Norberto "Beto" Acosta como entrenador. El equipo azul goleó 5 a 0 a Sarmiento, con dos goles de Franco González y los restantes de Franco Lonardi, Facundo Martínez y Agustín Márquez.

Franco González, la figura en la goleada de Deportivo Urdinarrain (Crédito: María Nieves Arnold).

La fecha continuará este domingo desde las 20.15 con el encuentro entre Defensores del Oeste y La Vencedora en el Estadio Municipal. El miércoles se completará la jornada con el partido entre Pueblo Nuevo y el líder e invicto Juventud Unida, que fue reprogramado debido al fallecimiento de Luis Alberto Chuarruarín, exdirigente de la institución sabalera y padre de su actual presidente.

Adelanto…