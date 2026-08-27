En el inicio de una de las dos fechas pendientes del Torneo Apertura de Primera A “Eduardo Barbosa”, se disputaron anoche cuatro encuentros. La atención estaba puesta en los compromisos de los equipos de Urdinarrain, ya que una derrota o empate de alguno de ellos le habría permitido a Juventud Unida consagrarse campeón si esta supera a La Vencedora.

Sin embargo, ambos consiguieron sumar de a tres. En el estadio “Raúl Impini”, Juventud Urdinarrain derrotó 1-0 como visitante a Central Larroque, con gol de Román Arenas.

Por su parte, Deportivo Urdinarrain se impuso como local ante Unión del Suburbio por 3-1, en el “Teodoro Treisse”. Exequiel Pérez, Franco González y Agustín Márquez marcaron para el conjunto de Urdinarrain, mientras que Marcelo Álvarez había igualado de manera transitoria para la visita.

En otro de los encuentros, disputado en el Estadio Municipal, Independiente y Defensores del Oeste empataron 1-1. Gonzalo Carballo anotó para el Rojo y Nahuel Imas para el elenco del barrio 338.

En tanto, en “La Ciudadela”, Pueblo Nuevo goleó 4-1 a Central Entrerriano. Rubén Piaggio, Santiago Herrera, Federico Calatayú y Jorge Palacios marcaron para el local, mientras que Eric Cabeza convirtió el empate parcial.

La fecha continuará hoy con dos encuentros, ambos desde las 21.15. En “La Ciudadela”, Juventud Unida recibirá a La Vencedora, mientras que Sarmiento será local de Camioneros en el Estadio Municipal.

Posiciones: Juventud Unida* 43; Juventud Urdinarrain 39; Deportivo Urdinarrain 37; Central Larroque 33; Independiente 30; Central Entrerriano 24; Pueblo Nuevo 23; Unión del Suburbio 23; Sarmiento* 21; La Vencedora* 18; Defensores del Oeste 12; Camioneros* 4.

*Juegan este jueves.