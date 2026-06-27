Con dos encuentros se puso en marcha esta tarde la duodécima fecha del Torneo Apertura de Primera A “Eduardo Barbosa”, que se completará mañana con los cuatro partidos restantes.

En el estadio Edgardo Páez, de Sporting, Unión del Suburbio volvió al triunfo luego de nueve jornadas al imponerse 1-0 sobre Camioneros, con gol de Lucas “Bocadillo” Crisnejo. De esta manera, el auriverde, que tuvo el debut de Facundo Cedrés como entrenador tras la salida de Paulo Quiroga, alcanzó su tercera victoria en el certamen y llegó a 14 puntos, tomando aire en la parte baja de la tabla.

En tanto, en el estadio Juan Jorge Stauber, Juventud Urdinarrain derrotó 2-0 a La Vencedora, con un doblete de Rodrigo Báez. Así, el conjunto liebrero dejó atrás la derrota en el clásico ante Deportivo Urdinarrain y se mantiene como escolta con 26 unidades.

Por su parte, el equipo dirigido por Nicolás Petrucelli no pudo trepar a la tercera colocación y quedó con 17 unidades, en la mitad de la tabla.