COPA GUALEGUAYCHÚ
Ganaron Unión del Suburbio y La Vencedora en el inicio de la segunda semana
Vencieron a Deportivo Gurises e Independiente respectivamente. La competencia continuará esta noche con dos encuentros.
Con dos partidos, se puso en marcha anoche la segunda semana de la Copa Gualeguaychú “Víctor Hugo Marchesini”, que se disputa íntegramente en el Estadio Municipal y cuenta con la participación de 24 equipos, los 12 de Primera A, los 10 de Primera B y dos invitados de las Ligas de Gualeguay y Basavilbaso.
A primer turno, Unión del Suburbio derrotó a Deportivo Gurises por 2-0, con goles de Gastón Tarragona y Pedro Carro, uno en cada tiempo, en el partido que abrió el Grupo C.
Mientras que, en el cierre de la jornada, La Vencedora le ganó a Independiente por 2 a 1, en duelo de equipos de Primera A y correspondiente a la Grupo D.
Santiago Cabral abrió el marcador para el Rojo, mientras que Ignacio Arnaudin y Roberto Parada dieron vuelta la historia para la V azulada.
La Copa Gualeguaychú continuará este miércoles con dos encuentros. A las 20, se enfrentarán Cerro Porteño y Juventud Unida, mientras que, a las 22 horas, se producirá un momento histórico con el debut absoluto de Atlético Sur que enfrentará a Juventud Urdinarrain.