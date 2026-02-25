Con dos partidos, se puso en marcha anoche la segunda semana de la Copa Gualeguaychú “Víctor Hugo Marchesini”, que se disputa íntegramente en el Estadio Municipal y cuenta con la participación de 24 equipos, los 12 de Primera A, los 10 de Primera B y dos invitados de las Ligas de Gualeguay y Basavilbaso.

A primer turno, Unión del Suburbio derrotó a Deportivo Gurises por 2-0, con goles de Gastón Tarragona y Pedro Carro, uno en cada tiempo, en el partido que abrió el Grupo C.

Mientras que, en el cierre de la jornada, La Vencedora le ganó a Independiente por 2 a 1, en duelo de equipos de Primera A y correspondiente a la Grupo D.

La Vencedora se quedó con el duelo de equipos de Primera A.

Santiago Cabral abrió el marcador para el Rojo, mientras que Ignacio Arnaudin y Roberto Parada dieron vuelta la historia para la V azulada.

La Copa Gualeguaychú continuará este miércoles con dos encuentros. A las 20, se enfrentarán Cerro Porteño y Juventud Unida, mientras que, a las 22 horas, se producirá un momento histórico con el debut absoluto de Atlético Sur que enfrentará a Juventud Urdinarrain.