Este domingo continuó la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol con tres encuentros que dejaron diferentes aristas y movieron las posiciones de ambas zonas del campeonato en una etapa embrionaria del certamen, en la que todavía varios equipos buscan acomodarse para evitar complicar sus aspiraciones de avanzar a los octavos de final entre los mejores ocho puestos de cada grupo.

Boca fue el único que cantó victoria en la jornada porque el equipo de Claudio Úbeda venció 2-0 a un pálido Newell’s en la Bombonera y se repuso al traspié más reciente ante Estudiantes en La Plata. El Xeneize registró los goles de Lautaro Blanco y Leandro Paredes en un encuentro marcado por los estrenos de Santiago Ascacíbar, quien jugó los 90 minutos, y Ángel Romero. Vale destacar que el atacante paraguayo generó el penal convertido por Paredes en la segunda mitad.

Mientras tanto, River y Rosario Central igualaron 0-0 en un entretenido encuentro disputado en el Gigante de Arroyito. Ambos se repartieron un tiempo porque el Millonario hizo figura a Jeremías Ledesma en el primer tiempo con diferentes remates desde lejos, mientras que el Canalla de Ángel Di María (fue titular) dominó el complemento y le generó mucho trabajo a un firme Santiago Beltrán, que demuestra que el puesto de arquero está en buenas manos a la espera de la recuperación de Franco Armani de una lesión.

En el primer turno de la jornada, Barracas Central igualó 1-1 con Deportivo Riestra en el Estadio Claudio Fabián Tapia con un polémico final, ya que al Malevo le anularon el 2-0 en la segunda parte y le habían cobrado un penal sobre el cierre, pero el árbitro Bruno Amiconi anuló esa decisión a instancias del VAR para cobrar penal en favor del Guapo. Así llegó el empate convertido por Rodrigo Insuúa.

La fecha inició este sábado con cuatro compromisos. En el primer turno, San Lorenzo se hizo fuerte en el Bajo Flores para imponerse 1-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero. Más tarde, Independiente y Vélez empataron 1-1 en Avellaneda con la particularidad de que Jano Gordon hizo un gol para el Fortín y otro tanto en contra en un minuto. Por último, Platense venció 2-1 a Talleres en Córdoba y Huracán rescató un punto en Tucumán ante Atlético (1-1).

Todavía quedan por disputarse ocho encuentros de esta tercera fecha, que se completará el martes. Se destacan la visita de Racing a Victoria para enfrentarse este lunes desde las 19:45 al Tigre de Diego Dabove y la presentación de Argentinos Juniors en La Paternal a partir de las 22 ante Belgrano. Además, vuelve a jugar el campeón del fútbol argentino: Estudiantes va el martes al Estadio Florencio Sola para medirse con Banfield desde las 19.

Así continúa la tercera fecha

Lunes 2 de febrero

17.30 Gimnasia – Aldosivi (Zona B)

19.45 Defensa y Justicia – Estudiantes (Zona A)

19.45 Tigre – Racing (Zona B)

22.00 Unión – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

22.00 Argentinos – Belgrano (Zona B)

Martes 3 de febrero

19.00 Banfield – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)

21.15 Independiente Rivadavia Mza. – Sarmiento (Zona B)

21.15 Instituto – Lanús (Zona A)