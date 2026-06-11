El Polideportivo Norte de Gualeguaychú es sede del Campeonato Argentino Juvenil Sub 17 de hockey sobre patines femenino, que reúne a clubes de Entre Ríos, San Juan, Mendoza y Buenos Aires.

Entre lunes y miércoles se disputó la fase clasificatoria, en la que Independiente —último campeón— y Central Entrerriano no lograron avanzar a los cuartos de final, por lo que quedaron ubicados en la Copa de Plata.

En el inicio de la reclasificación (del 9° al 16° puesto), Independiente superó a Huracán por 3-0, con goles de Angelina Corvetto, Simona Samacoits y Emilia Alvarenque, y avanzó a las semifinales.

En tanto, Central Entrerriano cayó 2-0 ante Vélez Sarsfield y su mejor ubicación posible será el 13° puesto, en caso de ganar los dos encuentros que le restan.

Además, al cierre de la jornada se disputaban los cuartos de final de la Copa de Oro, con predominio de equipos cuyanos: cuatro de Mendoza, tres de San Juan y Comunicaciones como único representante de la Asociación Porteña entre los ocho mejores.