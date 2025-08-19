Un jugador de la Quiniela se convirtió en protagonista de una historia que rápidamente dio la vuelta al mundo. No solo por haber ganado un premio multimillonario, sino porque su insólita primera compra que realizará con el dinero dejó a todos mudos.

La noticia del enorme pozo entregado por la Lotería causó impacto en las redes y en los medios, pero lo que más llamó la atención fue la inesperada confesión del afortunado: lo primero que adquirirá con semejante fortuna no es un lujo ostentoso, sino un objeto normal y cotidiano.

El premio corresponde al jackpot más grande de la historia de Virginia, en Estados Unidos, con un total de 348 millones de dólares del juego Mega Millions, sorteado el pasado 27 de junio. El billete ganador coincidió con los números 18, 21, 29, 42, 50 y el “Mega Ball” número 2, y fue el único en acertar la combinación perfecta.

Unas cuatro semanas después del sorteo, el afortunado apostador se presentó en la sede de la Lotería de Virginia, en Richmond, para reclamar su premio. Como permite la ley del estado, decidió mantener su identidad en el anonimato al tratarse de un premio superior al millón de dólares.

La gran revelación llegó cuando contó a los funcionarios qué será lo primero que comprará con su nueva fortuna: un tractor para cortar el pasto de giro cero, un equipo de jardinería de alta gama que nada tiene que ver con los autos de lujo, mansiones o viajes exóticos que suelen imaginarse tras semejante golpe de suerte.

El ganador eligió recibir su premio en un solo pago de 155,6 millones de dólares en efectivo brutos, sin descuentos por impuestos, en lugar de cobrarlo en 30 cuotas anuales. Este fue, además, el décimo jackpot de Mega Millions ganado en Virginia desde que el juego comenzó en 2002. (Fuente: Crónica)