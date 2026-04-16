“El valor de la garrafa aumenta unos $1.500 por mes", aseguraron desde una distribuidora local a Ahora ElDía, lo que representa incrementos cercanos al 8%, aunque el porcentaje varía levemente según el precio base.

En la actualidad, el gas envasado por 10 kilos cuesta aproximadamente $19.000 en las bocas de expendio, mientras que a domicilio el precio escala a los $25.000. Mientras que, la garrafa de 15 kilos tiene un valor de $29.000 en puerta y $38.000 a domicilio.

El incremento mes a mes ronda los $1.000 y $1.500 desde que comenzó el conflicto de Medio Oriente, que también provocó el aumento de los combustibles y obligó al Estado a intervenir para frenar la suba.

Sin embargo, la situación del gas envasado es diferente, ya el Gobierno Nacional anunció el fin de la segmentación tarifaria y de la Tarifa Social Federal de Gas.

La normativa dispone que las tarifas se ajusten periódicamente y reflejen el costo del abastecimiento, en línea con los contratos vigentes del Plan Gas.Ar. Además, se elimina el sistema de segmentación por niveles de ingresos que regía hasta ahora para el acceso a la energía y la baja definitiva de la Tarifa Social Federal de Gas, un beneficio que alcanzaba a un amplio sector de la población. En su reemplazo, el Gobierno implementará un esquema único de asistencia, dirigido a los sectores con mayor vulnerabilidad, del que todavía no se han conocido detalles.

Para el mes que viene, aunque no lo pueden asegurar, las distribuidoras locales esperan nuevos aumentos cercanos al 8%, que muy posiblemente se mezclen con el alza de los precios del gas durante el otoño e invierno, épocas de gran demanda para el sector.