Luego del estado público que tomó una conversación entre Carlos García y Domingo Carrazza acerca de la causa por la no colocación del tanque de agua en el Parque Industrial Seco, Luciano garro arremetió contra el ex funcionario del Piaggismo.

En diálogo con Ahora Cero Radio, el Jefe de Gabinete sostuvo que “los audios son atractivos mediáticamente, pero no tienen nada que ver. El flaco no conocía el expediente, no sabía que había certificado ni decreto”.

Además, marcó que “El flaco no quería ser funcionario, no tenía claro que rol iba a cumplir. Lo de García no es una excusa válida. Así como tuvo la valentía de filtrar conversaciones privadas me gustaría que tenga la valentía de decir porqué hizo la certificación de obra cuando la obra no estaba terminada. Yo lo respetaba, a partir de esto ya no lo respeto”, manifestó.

“El delito es la falsificación de los documentos, que es lo que nosotros denunciamos”, aclaró el funcionario, y marcó que “porqué García expone su matrícula y sus 20 años de carrera en el estado no lo sé, me encantaría preguntarle”.

Acerca de las consecuencias de este cruce mediático entre la anterior gestión y la actual planteó que “el único que salió perdiendo fue Carlos García, yo creo que nunca más nadie le manda un audio, yo no confiaría en él. Legalmente estos audios no sirven para nada. Le mando un abrazo al flaco Carrazza porque las redes sociales son una carnicería”, expresó.