Luego del revuelo por el caso Lesik, el Municipio parecía atravesar días de calma, hasta que un inesperado cruce con Leonardo Portela, presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ) reavivó la tensión política.

Todo comenzó a raíz de las declaraciones del juez en Ahora Cero Radio al referirse al caso de las impugnaciones sobre Mauricio Davico, sobre las cuales este año nueve jueces deberán resolver si la candidatura que lo depositó al frente de la intendencia en 2023 fue legal y, eventualmente, si puede continuar en el cargo.

Portela, que preside el STJ, dijo: “La Justicia nunca le dio la razón a Mauricio Davico. Su situación la resolvió el Tribunal Electoral, que es un tribunal administrativo y no tiene función jurisdiccional, que es la función atribuida constitucionalmente al Poder Judicial. Hoy está para resolver en el Poder Judicial, que tiene la última palabra en ese tipo de discusiones. Ahora lo que tiene que resolver es si esa decisión del Tribunal Electoral se sostiene o no en el tiempo”.

Además, informó que tiene un plazo de “tres meses” para que falle el Tribunal; y con una analogía futbolera planteó que “ha pasado que le han dado por perdido el partido a un equipo que hizo entrar a un jugador que no podía hacerlo; no quiero que se interprete como una opinión personal, pero ha sucedido que se dan por perdidos en el escritorio esos encuentros. Resuelva lo que se resuelva, esto va a terminar en la Corte”.

Ante estas declaraciones, el jefe de gabinete municipal Luciano Garro planteó: “Son desafortunadas sus reflexiones y declaraciones. ¿Cómo un Presidente que tiene todavía que votar va a dar su opinión? Lo que me sorprende es que diga las cosas con la animosidad que las dijo y la subjetividad con las que las dijo cuando todavía tiene que votar, salvo que quiera que lo recusen para no hacerlo. Esos tiempos de lo que habla, no existen en la Justicia. Ahora, lo que me preocupa aún más es que el Presidente del STJ diga que el Tribunal Electoral es administrativo, cuando lo integran jueces y senadores. ¿Cómo va a ser administrativo si lo integran incluso dos miembros del STJ? Lo que dijo es una payasada”. Y agregó: “Si pones en discusión al Intendente, ponés en discusión todo, los concejales, los senadores, al gobernador. Sólo fue un favor político en tirar esas declaraciones rimbombantes. No va a pasar, sino saldremos en los libros de historia porque no existe esto”.

El caso Lesik y los cuestionamientos al funcionamiento del Concejo Deliberante



Garro habló por primera vez tras la resolución del caso del concejal Maximiliano Lesik, quien terminó alejado del bloque oficialista para formar parte de uno nuevo con su compañera de la UCR Micaela Rodríguez, también saliente de Juntos por Entre Ríos tras el revuelo político y mediático.

“Nosotros hicimos lo que tuvimos que hacer, cada uno tiene que responder por sus actos. Los concejales tienen libertad a la hora de votar, no veo ni que Maxi ni Micaela puedan cambiar su forma de pensar a la hora de hacerlo. Ellos van a acompañar, el momento caliente pasó. Nosotros agotamos todas las instancias con Maxi, tenía una relación muy particular con él, era uno de los más cercanos con el Ejecutivo. Despejemos esa pavada de que queríamos meter alguien propio para sacar a un radical”, manifestó el funcionario.

En el mismo sentido, expresó: “Ante situaciones como la de Lesik, volveríamos a hacer exactamente lo mismo y así lo entendió la ciudadanía. Sobre cómo seguimos, esto no cambia las responsabilidades políticas de cada uno, en el fondo de las cuestiones estamos de acuerdo. Tiene que ser parte de nuestra madurez, que pensamos distinto, pero que podemos convivir, incluso con Jaime y Atilio Benedetti”.

Sobre la polémica por las cámaras de Desarrollo Humano que estarían apuntando a la casa de la novia de Lesik, afirmó: “Están desde antes, puestas a 92º como apuntan todas las cámaras de seguridad, tenemos muchas situaciones de violencia en Desarrollo, con conflictos de familias, de personas que van a pedir ayuda y van alterados. Las cámaras están colocadas como en cualquier frente de vivienda”.

Además, acerca el funcionamiento del Concejo Deliberante, planteó: “Vengo siendo muy crítico del Concejo, desde que hacía periodismo, creo que tiene que existir, pero hay que darle una vuelta de rosca. Estamos tratando de hacerlo con nuestros concejales que participan en las charlas del presupuesto participativo y de las comisiones vecinales, por ejemplo. Necesitamos buscarle un rol más cercano a la gente a los concejales. Están tildados con que tienen mala imagen y es muy difícil revertir eso. Ese peso, ellos mismos lo sienten, se habla despectivamente y no está bueno. Una idea es que el Concejo vuelva a ser ad honorem”. Igualmente, aclaró: “En Gualeguaychú tenemos un Concejo Deliberante sumamente austero, nada que ver con Concordia o Paraná, que cada concejal tiene cinco contratos; acá sólo hay un Secretario por bloque”.



Agua, calles y salud, los pilares de la gestión



Consultado sobre cuáles son las “banderas” de la intendencia de Davico, Garro sostuvo que ya cumplieron con la promesa de que salga agua en todas las casas de la ciudad y que próximamente avanzarán en la mejora de las calles, una vez que culminen la planta asfáltica. “Aunque no hay grandes obras, hemos volcado muchos recursos para mejorar la atención de la salud. Trasladamos en combi a pacientes oncológicos hacia Concepción del Uruguay, tenemos más de 150.000 atenciones semestrales en los CAPS, que cada una sale $8.000. Podemos mostrar números reales. Creímos que teníamos un buen sistema de salud, pero nos encontramos con profesionales mal pagos. Por eso, duplicamos el sueldo del personal. Tuvimos 10% de atenciones más que en 2024, mejoramos y pusimos más médicos, más psicólogos, y de tener estadísticas surgió que casi 50.000 de esas consultas eran en el CAPS La Cuchilla, entonces lo vamos a ampliar con fondos municipales, una obra de casi 250 millones de pesos”.

En la misma línea, destacó: “Hemos logrado bajar la mortalidad infantil, con trabajo, territorio. Hoy hay 350 embarazadas a las que les hacemos un seguimiento, tenemos un plan de lactancia, todo eso hizo que bajáramos un 1,7% la mortalidad infantil. Hemos invertido 1.900 millones de pesos en sueldos de personal de salud, $90 millones en medicamente por mes. Tenemos un sistema informático de farmacia para ver el stock en directo”.

Los vínculos con el gobierno nacional y provincial y las próximas elecciones

“A mí me gustaría tener una relación más frecuente con los gobiernos Provincial y Nacional. La realidad es que nos toca atravesar un momento muy difícil. Quisiera hacer mucho más de lo que hacemos, pero no hay plata. No tenemos la suerte de tener los 13 millones de dólares anuales que recibía Gualeguaychú en las gestiones anteriores”, sostuvo Garro.

Acerca de la situación económica, marcó: “Nosotros no estamos para auditar a Milei. Prefiero aguantar estos vaivenes que son durísimos, pero haber parado la maquinita de imprimir. Tratamos de aislarnos de todo eso porque tenemos que trabajar mucho en la ciudad. Todo lo que hacemos es con recursos propios, porque no tenemos obra pública. Muchos dirigentes están viniendo a ver cómo lo hacemos”, expresó.

Sobre las elecciones, una vez más Garro manifestó que Mauricio Davico no será candidato a senador y destacó sus cualidades: “Tenemos un Intendente que sale y habla con la gente, que no mide el riesgo político, es frontal. Lamentablemente nos toca gobernar sin plata, pero la gestión está bien valorada”.

Y ante el planteo si Davico podría ser candidato a gobernador en el caso que Frigerio no vaya por la reelección en 2027, sostuvo: “Sí, vamos para adelante, plata y miedo nunca tuvimos”.