Gastón Córdoba: "estoy con bronca, pero voy a volver con más ganas que nunca"

Córdoba dialogó con Radio Cero y contó cómo fue la lesión: “fue una jugada que atacó Laureano Legaria y le tire el manotazo para robarle la pelota, impacté en algún hueso, no sé si en la cadera o en la rodilla, pero sentí un pinchazo. Seguí jugando pensando que había sido un golpe normal, pero enseguida me dolió más y no podía agarrar la pelota. Salí y me puse hielo en el banco, se me puso un poco negro el dedo y ahí si nos dimos cuenta que podía ser algo más serio”, indicó el alero oriundo de Freyre.

Sobre los próximos pasos, Gastón sostuvo que “me van a operar Manolo Daneri y Diego Bourlot, se colocará un tornillo en la zona y la intención es operar lo antes posible, posiblemente sea el jueves o quizá el viernes. Los primeros cinco o seis días después de la operación tendré la mano inmovilizada y después empezaré a entrenar físico y de a poco, a medida que los médicos me vayan habilitando, volveré a entrenar con pelota, pero es una recuperación de tres a cuatro semanas. Lógicamente que nunca es buena ninguna lesión, menos de este tipo que te saca de la cancha por un tiempo largo, coincide con el mejor momento del equipo y también mi mejor momento personal, pero habrá que esperar, trabajar mucho en la recuperación para volver con más ganas que nunca”.

Sobre su gran presente dentro del equipo, Córdoba fue claro: “considero que estoy en el mejor momento de mi carrera, vengo creciendo con el paso de los años. Estoy muy cómodo en Central, tengo tremendos compañeros, un cuerpo técnico que me hace sentir cómodo dentro del equipo. Por eso me estoy con bronca por esta lesión, pero voy a volver con muchas más ganas que nunca. Soy ambicioso, quiero más y el equipo también quiere más, sabemos que podemos crecer mucho más como equipo y todos tenemos que hacer nuestro aporte para que Central siga creciendo”.

Sin recambio

Por otra parte, desde la dirigencia de Central se confirmó que, pese a lo que se había hablado inicialmente, no habrá recambio por la lesión de Gastón Córdoba. “Evaluamos un recambio, pero cuando hablamos con el cuerpo técnico, nos manifestaron que preferían no tomar esa alternativa, jugar con el plantel que está trabajando y buscar suplir la ausencia de Gastón con los jugadores que tenemos. Obviamente que desde la dirigencia estamos en línea con lo que piensa el cuerpo técnico, aunque lo ofrecimos como una alternativa”, indicó a ElDia el presidente de Central, Francisco Claret.