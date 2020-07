Gastón Córdoba jugará en Atenas: "no tengo dudas de que volveré a Central"

El alero de 25 años oriundo de Freyre, confirmó su fichaje con el Griego cordobés en diálogo con El Picado por Radio Cero. “Tuve un contacto con el entrenador Osvaldo Arduh, que se mostró interesado en mi juego, vieron algunos videos de mis dos últimas temporadas en Central y luego junto a mi representante acordamos la incorporación a Atenas. Es un gran salto de calidad para mí, jugar la Liga Nacional y encima hacerlo en el equipo más ganador de la historia, es un muy lindo desafío. Además, como todo jugador cordobés, Atenas fue siempre el referente para nosotros, es un sueño el que voy a cumplir”.

En la temporada de la Liga Argentina, Córdoba promedió 13,8 puntos y tomó 7,8 rebotes de promedio, siendo el tercer máximo rebotero defensivo (6,9 de promedio), además de liderar la estadística de porcentaje en tiros libres con 85 lanzamientos convertidos sobre 96 intentos (88,5%).

Embed ️#Atenas - @LigaNacional



Córdoba llega al Verde



El alero cordobés, que viene de jugar Liga Argentina y de ser figura en Central Entrerriano, se suma al Griego para la temporada 2020/21.



La Infohttps://t.co/O2VdzaqvdP#VamosElGriego pic.twitter.com/69VEGfNZ8b — Atenas (@Atenas_oficial) July 23, 2020

Sobre su paso por Central Entrerriano, Córdoba no dudó en afirmar que “mi paso por Central ha sido clave para poder tener esta oportunidad. Fueron dos muy buenas temporadas, en la primera conseguimos el ascenso y el título en el Torneo Federal, la segunda nos dejó un sabor amargo porque estábamos convencidos de que podíamos aspirar a grandes cosas. Armamos un gran equipo, fuimos un excelente grupo y de todos, tanto de mis compañeros, como el cuerpo técnico y fundamentalmente de la gente de Central, me llevo lo mejor. No tengo dudas que algún día volveré a ponerme la camiseta Rojinegra”.