El periodista argentino Gastón Edul perdió en decisión dividida ante su colega Edu Aguirre en uno de los combates más esperados de La Velada del Año 6, el evento que organiza Ibai Llanos en el estadio La Cartuja, en Sevilla, España. El cronista de la Selección Argentina cayó en un combate muy cerrado por decisión de los jueces.

En una pelea que empezó con mucha intensidad, Edul salió a buscar al español y se adueñó del centro del ring. Sin embargo, todo el combate transcurrió muy cerrado. El periodista de TyC Sports priorizó la búsqueda de la pelea cercana, mientras que el español aprovechó su ventaja de altura y buscó controlar desde la lejanía.

La pelea transcurrió en total paridad, pero sobre el final el argentino pareció haber padecido un poco más el desgaste físico y el último asalto terminó deslucido, con ambos pugilistas abrazándose ante cada oportunidad. El árbitro tuvo un trabajo muy activo al separarlos en reiteradas ocasiones.

De los cinco jueces que evaluaron la pelea, cuatro vieron un triunfo de Aguirre, mientras que uno le dio la victoria al argentino, quien protagonizó un emotivo momento al inicio cuando en su salida sonó el Himno Nacional, interpretado por un excombatiente de Malvinas y él lució una remera con la misma inscripción reivindicatoria que habían mostrado los jugadores de la Selección Argentina tras vencer a Inglaterra en la semifinal del Mundial.

Luego de la pelea, Edul aseguró: "Un orgullo estar acá en nombre de Argentina, sentir esto que la gente nos silbe es lo que más nos gusta porque en las malas ponemos huevos". Además, reclamó otra oportunidad: "Primero, quiero revancha el año que viene sin estar dos meses de viaje, con preparaciones equitativas. Segundo, las Malvinas siempre son argentinas y tercero: Lionel Messi, nuestro placer y disfrute es que jueges en la selección, no importa si ganás o perdes. Ojalá te puedas quedar", cerró.

Fuente: TyC Sports online