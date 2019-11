Gastón Pauls se hizo terraplanista: "No salí de la Tierra para ver que es redonda"

“Entro a plantearme sobre el terraplanismo hace cuatro años. Pongo el ejemplo de Galileo Galilei, que siempre se oponía a lo instalado, y dije: ¿si es al revés?”, comenzó su elato el ex Montaña Rusa en el documental Pitágoras, del que también participa Alfito Basile.

Luego explicó que aquella duda lo llevó a estudias ambas teorías enfrentadas: la esférica y la terraplanista. “Me fui hasta los griegos -advirtió-, había quienes decían que todo giraba alrededor del sol o de la Tierra y me parece súper interesante más allá de cuál es la verdad. Que todavía no la sabemos. Yo no lo vi: no salí de la Tierra para ver que es redonda. Tampoco salí y me encontré con una pared de hielo. Y lo que sé es que esto me alimentó la duda. Y es bienvenida en mi vida, necesito dudar”.

Al respecto, Pauls se refirió a un discurso del ex presidente de Estados Unidos Barack Obama. “Lo veo sacado diciendo: ‘La Tierra no es plana’. ¿Por qué te ponés tan nervioso? Si te ponés tan nervioso es porque algo ahí hay, dentro de sí mismo, y la posibilidad que uno tiene de poner en duda lo que aceptó como verdad”.

Para demostrar la importancia de hacerse cuestionamientos, Gastón recordó un episodio que vivió en cuarto grado. “Me contaban qué era el petróleo y yo, que nunca hablaba levanté la mano, y dije que estaba mal sacar el petróleo de debajo de la Tierra. Me mandaron a dirección y me dijeron que estaba confundiendo a mis compañeros y que eso no se podía hacer”.

“Yo iba a un colegio, me daban un manual y me dijeron: ‘Acá están las respuestas a las preguntas que te vas a hacer en el año’. No solo me dan las respuestas sino que me dicen qué preguntas me voy a hacer. En cambio las clases de actuación son ‘no sé nada’. Hay tantas formas de actuar como actores. Eso tiene el terraplanismo, que hay una salida de emergencia que nos salvará. ¿Qué se está moviendo? ¿La Tierra? ¿Los astros? Lo que se mueve es el espíritu nuestro”, argumentó el actor, quien días atrás presentó su nueva película, El plan divino.

Luego, Gastón Pauls reconoció que se pierde explicaciones tanto del mundo esférico como del terraplanista, y admitió que “hay cosas lógicas” como “la teoría de la gravedad, que damos por entendida”.

Como suele pasar cuando se dan este tipo de situaciones, enseguida aparecieron varios memes burlándose de la teoría del actor

