La divisional B del fútbol de Gualeguaychú tiene a Black River como uno de los animadores y grandes candidatos al título del Torneo Apertura, con el objetivo latente de quedarse con el primer ascenso. El conjunto albirrojo marcha en la cima de la tabla junto a Sporting con 31 puntos, a falta de tres fechas para el cierre del campeonato.

El “Black” fue de menor a mayor en su campaña y cuenta con una de las figuras y máximos artilleros de la temporada: Gastón Peralta, quien con sus 11 goles en 15 partidos se convirtió en una pieza clave del equipo que dirige Emiliano González en su búsqueda por regresar a la máxima categoría de la liga local.

A sus 23 años, Peralta disfruta de un excelente momento en el plano deportivo y grupal, pero detrás de este presente de ensueño hay una historia de profundo sacrificio y de superación, luego de atravesar un delicado problema de salud que lo mantuvo internado durante dos meses en Paraná y obligó a que el fútbol se posicione en un segundo plano.

Con una fe inquebrantable y el respaldo incondicional de sus familiares, compañeros y de toda la institución, dejó atrás la enfermedad y pudo volver a pisar una cancha. Hoy, con el arco entre ceja y ceja, sueña con estirar su racha goleadora y devolver a Black River a la Primera A.

A modo de reconocimiento por su talento y su enorme resiliencia, Ahora ElDía dialogó con el goleador del ascenso sobre su actualidad, la dura batalla que le tocó ganar y sus metas en el más popular de los deportes.

Gastón Peralta se inició en Black River aproximadamente a los 8 años. Es su club de barrio —de hecho, vive a solo tres cuadras de la sede—, aunque en su adolescencia se alejó por un tiempo para jugar en torneos amateurs. Regresó a los 19 y, en 2023, debutó con gol en Primera División en un vibrante empate 4 a 4 frente a Central Entrerriano, en el estadio Julio Colazzo del Parque Unzué.

Delantero centro con características para desempeñarse también por las bandas, Peralta vivió un episodio que le cambió la vida el 27 de agosto de 2024, apenas cuatro días después del último ascenso de Black River. Un fuerte dolor en una pieza dental desencadenó en un diagnóstico gravísimo.

“Todo empezó por una muela. Tenía dolor y tomaba pastillas nomás, calmantes. Un día se ve que se infectó y se hizo una infección grande. Fui al hospital y estuve una semana internado. Cuando ya casi me daban el alta, me hicieron una tomografía y saltó que tenía una infección en el mediastino (en la zona del corazón y los pulmones). Se pusieron todos nerviosos porque era un lugar muy difícil, y al otro día me mandaron de urgencia a Paraná, donde estuve dos meses internado”, relató sobre el dramático inicio del proceso.

“Todo empezó por una muela. Tenía dolor y tomaba pastillas nomás, calmantes. Un día se ve que se infectó y se hizo una infección grande. Fui al hospital y estuve una semana internado. Cuando ya casi me daban el alta, me hicieron una tomografía y saltó que tenía una infección en el mediastino”

A partir de allí, las muestras de solidaridad desde Black River y todo el ambiente del fútbol local se multiplicaron. “Fueron momentos difíciles, no era nada bueno, y encima fue inesperado. Me hacían cirugías chiquitas con unos tubos para que salga toda la infección sin tener que abrirme entero. Estoy muy agradecido a los doctores, compañeros y al club por la campaña que hicieron para ayudarme con los gastos”, destacó.

El joven, que actualmente cursa el secundario en la Escuela Nº 8 Rosendo Fraga y se gana la vida haciendo changas, reconoció que estuvo muy cerca de colgar los botines antes de tiempo. “No me quería operar, tenía miedo. Se sentó el doctor conmigo y me dijo que me tenían que operar sí o sí. Yo le decía que no, hasta que me tiró: "Bueno, si no te operás, no vas a poder jugar más al fútbol". Le contesté: ‘Mañana opérame nomás’”, recordó entre risas.

No me quería operar, tenía miedo. Se sentó el doctor conmigo y me dijo que me tenían que operar sí o sí. Yo le decía que no, hasta que me tiró: "Bueno, si no te operás, no vas a poder jugar más al fútbol". Le contesté: ‘Mañana opérame nomás’”

Tras dos meses de internación en Paraná —una semana en terapia intensiva y el resto en sala común—, logró retomar la actividad deportiva, aunque el reencuentro con la exigencia física fue difícil. “Me costó muchísimo volver. Imaginate que iba último en los entrenamientos y les decía a mis compañeros: ‘¡Cómo se nota lo que me pasó!’, porque antes iba siempre primero. Pero hoy ya estoy bien, los médicos me dijeron que no tengo que tener ningún cuidado especial, ya estoy como nuevo, a cero kilómetro”, afirmó.

Crédito: Caro Alva

Hoy, casi un año y medio después, se afianza como una de las grandes figuras del campeonato y un delantero letal en la B. Disfruta de este presente con una perspectiva renovada. “Ahora lo disfruto al cien por ciento. Siempre le doy gracias a Dios por dejarme vivir este momento, y más ahora que me estoy haciendo más conocido. Después de todo lo que pasé con la enfermedad, valoro las cosas de otra manera; hoy lo disfruto a pleno”.

“Ahora lo disfruto al cien por ciento. Siempre le doy gracias a Dios por dejarme vivir este momento, y más ahora que me estoy haciendo más conocido. Después de todo lo que pasé con la enfermedad, valoro las cosas de otra manera; hoy lo disfruto a pleno”

Sobre su rol en el engranaje del líder del torneo, detalló: “Yo soy centrodelantero, pero también me gusta jugar por afuera y hasta me siento cómodo como volante. En este proceso me tocó retrasarme porque expulsaron o se lesionaron compañeros y hacía falta cubrir distintos sectores de la cancha; por suerte pude convertir, que es lo que uno tanto quiere. Ahora volví a mi posición real, que es de 9, donde me destapé como goleador. De mis 11 goles, solo uno fue de penal y el resto fueron de jugada”.

Y valoró el trabajo colectivo: “El equipo me busca constantemente y la verdad es que estoy muy agradecido a mis compañeros, porque sin ellos no estaría ahí y gran parte de esto es gracias a ellos”.

De cara al sprint final del torneo, con nueve puntos en juego y la ilusión intacta, el ‘Tonga’ analizó el cierre del campeonato y sus anhelos personales. “Estamos bien, nos daban por muertos pero el equipo está firme. Lo que tiene este plantel es sacrificio y esfuerzo durante la semana; a los hinchas les digo que confíen en "los pibes del Black", nada más. Y en lo personal, siempre tuve el sueño de jugar afuera, en otro club, tal vez en alguno de los equipos de Urdinarrain si se da la posibilidad. Pero Black River es todo para mí, estoy eternamente agradecido. Imaginate, si ahora nos toca ascender y dar la vuelta, sería cumplir el sueño máximo”, concluyó.