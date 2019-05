Gastón Silva: "La empresa sigue desoyendo los fallos de la Justicia"

Recordó que hizo la “denuncia en la delegación local de trabajo y que asistió a conciliaciones obligatorias que terminaron en la nada. Es así que tuve que apelar a la Justicia, dándome la razón en varias oportunidades”, destaca.

Cabe señalar que el lunes 13 de mayo del 2019, la Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Gualeguaychú confirmó la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia que había decretado la nulidad del despido del representante sindical de la Asociación obrera Textil, Sr. Gastón Silva, ordenando la reinstalación a su lugar de trabajo y el pago de salarios caídos.

La resolución se basa en que la empresa no realizó el despido siguiendo el camino dispuesto por la norma, a través de la Ley 23.551 (Acciones Sindicales).

Silva dijo que pese a la confirmación todavía no “ha sido reincorporado, como tampoco se me han abonado los sueldos que me deben desde noviembre del 2018”.

Expresó que la empresa “transgredió la libertad sindical, violó leyes, Constitución Nacional, tratados de derechos humanos, convenios de la OIT y sentencias judiciales”.

Pidió que se les “abone a los compañeros despedidos sin causa los salarios caídos y las indemnizaciones correspondientes”.

Contó que “algunos de ellos tenían muchos años en la empresa. Gente que pensaba terminar su vida laboral en la fábrica, sin embargo los despidieron sin miramientos, y hoy deambulan en búsqueda de un trabajo que les permita mantener a sus familias”.

Destacó que la situación es desesperante y que en su caso hace changas. “Trabajo en lo que sea. Hago laburos de pintura, ayudante de albañil y estoy haciendo cursos de electricidad y otros a distancia con el afán de conseguir un trabajo estable”. Expresó que “nunca esperaba recibir un telegrama de despido. Siempre cumplí con mi trabajo y con mi función de delegado”.

La resolución

