Gastronómicos y Hoteleros: de nuevo la industria más golpeada por la pandemia

Si lo vemos a nivel local, parece eternamente lejano ese verano 2020, el mismo en el cual los sectores abocados al turismo pudieron trabajar en la vieja normalidad; una que vista con ojos actuales no fue para nada mala. Por el contrario, lo trabajado entre diciembre y marzo permitió agrandar un poco las espaldas cuando en marzo del año pasado el mundo se frenó, especialmente para los hoteleros y gastronómicos.

Y como si todo fuera parte de una pesadilla interminable, el jueves pasado volvió como un déjà vu una nueva etapa de confinamiento, esta vez por 9 días más el primer fin de semana de junio (días en los que más trabaja el sector). Por lo tanto, todos de nuevo adentro, sin salir y sin viajar, y ahora sí, los hoteleros y los gastronómicos y todos los que trabajan del turismo en general dicen que no pueden seguir.

“El sector turístico vuelve a ser uno de los más golpeados por las medidas impuestas desde Nación. La gastronomía vuelve a cerrar y a pesar que se les permite trabajar con delivery, a los restaurantes no les sirve porque no trabajan. Por otra parte la hotelería vuelve a tener cancelaciones de reservas y caen, nuevamente, en la preocupación de si deben cerrar o no. Ni mencionar las actividades turísticas que, como los hoteles, directamente no pueden trabajar”, mencionó a ElDía Marcelo Giachello, presidente de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Gualeguaychú (AHGG).

Sin embargo, el sector no desconoce la terrorífica situación sanitaria. Por el contrario, afirman que entienden que hay que tomar medidas, pero al mismo tiempo piden que los entiendan y que se pongan en el lugar de las miles de personas que corren riesgo de perder el trabajo, de quedarse en la calle tras un cierre inevitable. “Eso también enferma a las personas y nos pone entre la espada y la pared”, resume Giachello.

Por otra parte, la incertidumbre de la marcha y contra marcha de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) agobia y mucho. Sin ir más lejos, primer se eliminó el feriado puente del lunes 24 de mayo, lo cual provocó una caída abrupta en el nivel de reservas, y luego volvió a ser feriado, pero esta vez en medio de una reclusión que tampoco permite el movimiento turístico.

“Es sabido que sin movimiento de personas, no hay turismo. Y sin turismo los prestadores tienen que cerrar sus puertas, porque los gastos continúan corriendo como si nada pasara. A nadie parece importarle cómo podemos enfrentar las obligaciones. Por ejemplo: los impuestos nunca dejaron de cobrarse y encima aumentaron en medio de la cuarentena. Esto termina siendo contradictorio, porque el Estado es quien nos obliga a cerrar y nos obliga a no trabajar y por otra parte no duda en cobrarnos los impuestos y aumentarlos”, explicó el Presidente de la AHGG a ElDía.

Sin embargo, las críticas no son solamente a los organismos estatales sino también a las empresas prestadoras de servicios, las cuales no tuvieron ningún tipo de consideración con los integrantes del sector.

“El valor de la luz es una barbaridad, encima durante los 9 meses que estuvimos cerrados no tuvieron ningún problema en cobrar como el año anterior, siendo que los establecimientos se encontraban cerrados, sin producir gastos. A eso hay que sumarle el gas y el cable”, reprochó Giachello.

Entonces, ¿cuál es la solución?

A esta altura, con el confinamiento ya en marcha y con las posibilidades de trabajar cortadas, los operadores turísticos de la ciudad imploran por una salida, por algo que les haga bajar el agua por debajo del cuello o que les afloje el nudo.

“Es verdad que para la temporada hemos trabajado a la par con el Presidente del Consejo Mixto José Luis Alfaro y que la Municipalidad ha embellecido la Costanera, transformándola en una nueva atracción, pero para poder ayudar al sector hacen falta más medidas de auxilio, porque la Costanera, bella como está, no podrá ser visitada quién sabe hasta cuándo. Es por ello que necesitamos que desde el Municipio nos eximan de impuestos hasta que el sector pueda trabajar sin restricciones y sin ataduras”, sostuvo el titular de la AHGG.

En este sentido, han pedido audiencia con el intendente Martín Piaggio para tratar de encontrar una solución. Pero los esfuerzos no se agotan a nivel local: las cinco filiales de Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) de Entre Ríos, junto a las seccionales entrerrianas de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) solicitaron, el pasado 17 de mayo, una reunión con el Ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico de la Provincia, Juan José Bahillo. Del mismo modo, a través de la Mesa Empresaria del Turismo de Entre Ríos (METER), solicitaron un encuentro con el Secretario de Turismo de la provincia, Gastón Irazusta.

“Creo que necesitamos que nos reciba el ministro Bahillo debido a que es el funcionario de turismo que más presente está en el territorio provincial. Entiendo también que esta situación lo puso en un lugar donde tiene que estar en muchos lugares al mismo tiempo, pero considero que con su gestión podemos traer algún tipo de alivio al sector”, reconoció Giachello.

“Lo más importante son los empleados. ¿Qué hacemos con los empleados? No hay medidas al respecto ¿Tienen que ir a trabajar o no tienen que ir? ¿Cómo vamos a hacer frente al pago de sueldos si no trabajamos, si no tenemos entrada alguna? Son muchas las familias que dependen de que tengamos trabajo”, destacaron desde el sector de los hoteleros y gastronómicos.

“Desde el Estado nos han brindado créditos, por ejemplo, con el CFI, pero esos créditos exigen demasiada documentación y no todos están a la altura para poder aplicar a ellos. Y los que sí están, tienen que esperar meses y meses para que se les otorgue. La emergencia es ahora, no dentro de 6 meses. Y todos están atravesándolas, no solo para algunos. Lo peor es que estos créditos exigen que el dinero sea utilizado específicamente para determinadas cosas (por ejemplo, inversión) cuando la mayor preocupación son los gastos corrientes, y no pueden ser utilizados para cubrir para esto”, manifestó Giachello, quien inmediatamente después afirmó a modo de conclusión: “Necesitamos respuestas, necesitamos que las autoridades nos escuchen y den acciones concretas que realmente sirva como ayuda al sector. Que sea ya, no dentro de un tiempo. Y lo más importante, que no sean solo palabras, sino realidades llevadas a cabo”.

En este sentido, han pedido audiencia con el intendente Martín Piaggio para tratar de encontrar una solución. Pero los esfuerzos no se agotan a nivel local: las cinco filiales de Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) de Entre Ríos, junto a las seccionales entrerrianas de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) solicitaron, el pasado 17 de mayo, una reunión con el Ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico de la Provincia, Juan José Bahillo. Del mismo modo, a través de la Mesa Empresaria del Turismo de Entre Ríos (METER), solicitaron un encuentro con el Secretario de Turismo de la provincia, Gastón Irazusta. Para todas estas reuniones, no han recibido aún respuesta alguna.