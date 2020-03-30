En las últimas horas, Gendarmería Nacional detuvo a cinco personas que incumplieron con el decreto de cuarentena, que se extendió hasta el 12 de abril a las 24hs.
Gendarmería detuvo a cinco personas por incumplir la cuarentena
Continua el arduo trabajo para garantizar el aislamiento preventivo y obligatorio
Además, se labraron 54 actas de notificación y continúan los controles en la ruta 14 y en la intersección de la 136 y la 42.
El comunicado de gendarmería
EN EL MARCO DE LA APLICACION DEL DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA NRO 297/20, DESDE LA IMPLEMENTACIÓN A LA FECHA SE CONCRETARON 5 DETENCIONES DE PERSONAS QUE NO JUSTIFICARON SU PERMANENCIA EN LA VIA PÚBLICA, INCUMPLIENDO LO ESTIPULADO EN EL MENCIONADO DNU, POR DISPOSICION DEL JUZGADO FEDERAL DE GUALEGUAYCHU Y CONOCIMIENTO DE LA FISCALIA FEDERAL.
DE IGUAL MODO SE LABRARON OTRAS 54 ACTAS DE NOTIFICACION DE COMPROMISO A CIUDADANOS EN TRANSITO QUE FUERON NOTIFICADOS RESPECTO A LA OBLIGACION DE CUMPLIR EN SUS RESPECTIVOS DOMICILIOS EL AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO (DNU 297/20) Y QUE NO SE INCUMPLIERAN LOS ART (S) 205 Y 239 DEL C.P.A.
CONTROLES ACTUALES: EN EL PASO INTERNACIONAL GUALEGUAYCHU -FRAY BENTOS, LAS ACTIVIDADES SE CONTINUAN REALIZANDO COORDINANDO CON LOS DEMAS ORGANISMOS QUE ALLI CUMPLEN FUNCIONES Y EN APLICACION AL DNU 260, 274, 297 y 313/20.EN EL EJIDO URBANO DE LA CIUDAD SE REALIZAN PATRULLAS MOVILES POR SECTORES Y EN HORARIOS DIFERENTES.
ASIMISMO EN EL CONTROL DE RUTA FIJO DE RN 14 KM 73 SE MANTIENE CONTROL FORMA PERMANENTE Y EN INTERSECCION RN 136 Y RP 42, SE EJECUTA TAMBIEN EN COORDINACION CON LA POLICIA DE ENTRE RIOS, DEFENSA CIVIL DE GUALEGUAYCHú Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO BELGRANO. SE CONTINUAN DIFUNDIENDO EN EJIDO URBANO AUDIOS DE CONCIENTIZACION EN DIFERENTES HORARIOS.