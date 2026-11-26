Estudiantes de La Plata jugará la final de la Copa Libertadores de América el sábado frente a Palmeiras, en el estadio Centenario de Montevideo. El equipo ya se encuentra en la capital uruguaya, pero se espera que el grueso de los hinchas comience a cruzar hacia el vecino país con el correr de las horas.

El personal del Escuadrón 56 Gualeguaychú de Gendarmería Nacional, en conjunto con la Policía de Entre Ríos, estarán abocados a la seguridad del grueso de la hinchada que estará cruzando por la ciudad del carnaval hacia Fray Bentos desde el mediodía del viernes.

Según se indicó que esperan alrededor de 150 colectivos que trasladarán a la hinchada platense. Ninguno de estos micros atravesará la ciudad, sino que bordearán el ejido urbano desde la Ruta Nacional 14, luego la Ruta Provincial 20 y por último tomarán por la Ruta Nacional 136 en dirección al Uruguay.

Como ha sucedido en otras oportunidades, el acompañamiento y custodia estarán centrados en la zona del hipermercado de la zona norte y desde allí hasta la zona del óvalo en el puente internacional General San Martín, donde Gendarmería tiene uno de sus puestos. Allí se realizará el control más estricto, con la requisa a los pasajeros.

La Policía estará resguardando todo el trayecto vial en las distintas estaciones de servicio para que no frenen en ningún lado. Estará el Grupo Especial, Investigaciones, Toxicología. La primera parte de la hinchada con 60 colectivos partirán desde La Plata alrededor de las 6 de la mañana y el resto lo hará cerca del mediodía.

El mismo operativo se desplegará horas después, tras el fin del partido, con el regreso de la hinchada hacia la Argentina. Se está analizando la posibilidad que una empresa de Gualeguaychú abastezca de combustible a los micros a la ida para que en el retorno al país los micros no paren en ninguna estación. La carga de combustible se realizará sólo la ida.