Luego de infructuosos intentos por cambiar su imagen en medio de la compleja denuncia mediática de Lucas Benvenuto sobre un supuesto abuso cuando era menor, Jey Mammon abandonó el país y regresó de España con una actitud que molestó a Georgina Barbarossa.

La conductora de A la Barbarossa contó en Implacables que atraviesa un momento profesional increíble porque tiene “una familia divina y está trabajando un montón en el programa que quería hacer hace mucho tiempo”.

Además, Georgina contó que reemplazar a Jey Mammon como conductora de La peña de Morfi “es como ir a una fiesta ir todos los domingos”, aunque señaló que arregló con Telefe ocuparse durante todo abril, con lo cual concluiría este domingo 30.

GEORGINA FULMINÓ A JEY MAMMÓN POR SU ACTITUD FRENTE AL ESCÁNDALO

Asimismo, Georgina contó que habló con Jey Mammón antes de que se vaya a España y él le dijo que tiene contrato todo el año y que el canal lo va a cumplir; tras lo cual habló sobre el cambio de actitud del humorista acerca de cómo contesta en los medios.

“En eso, él cambió mucho y por eso no hablé más con él, porque no me dieron ganar de hablar”, dijo, antes de apelar a su colega. “Jey, si estás viendo esta nota, sábelo. Justamente por esa actitud que tuvo, me parece muy soberbio como volvió”, agregó.

“Me parece que, si él hubiese hablado de otra manera, las cosas serían muy distintas. Si vos decís ‘perdón, me equivoqué. Era otro paradigma, otra época y uno no tenía tan en cuenta la edad’, creo que hubiera sido otra respuesta”, agregó Georgina.

“Creo que no está bien asesorado Jey, y eso me da pena. No sé con quienes se está reuniendo. Yo lo quiero mucho, compartí muchos momentos, y que tenga este momento así, no me gusta como lo está pasando”, cerró la conductora.