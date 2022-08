Ayer se dio a conocer que Pepe Cibrián fue denunciado penalmente por abuso sexual. Tras ello, en A la Tarde (América) fueron a buscar la palabra de Georgina Barbarossa, íntima amiga del director teatral que este último tiempo estuvo alejada luego de sus dichos contra Nahuel Lodi.

"Sé que están las cosas mejor, que estás priorizando tu amistad con Pepito", le insinuó el cronista de América. A lo que la actriz, respondió: "No nos hablamos nunca más, chicos", a modo de desmentir la información. "¿Crees en estas denuncias que le están adjudicando a él?", insistió el periodista. "Ay no chicos, yo no se nada. Yo he dormido 28 millones de veces en la casa de pepe. No, no sería posible. O sea no, no se nada. Es una locura, me parece una pesadilla", contestó Georgina contundente.

Pepe Cibrián habló tras ser denunciado por abuso sexual

Consultado por Teleshow al respecto, Pepe Cibrián fue limitado con sus palabras y dijo: "Me parece muy bien que hable este hombre y que diga lo que le dé la gana. Lo mío se va a dirimir en la justicia, no en los medios. No corresponde".

Y cerró categórico, sin entrar en detalles: "No voy a dar reportajes, solo aclaro esto porque obviamente se tiene que entender que es así. No hago ningún derecho a réplica. No hay réplica".