Gerardo Mansilla, de 32 años y con un largo recorrido en el deporte de los puños, enfrenta esta noche ante Agustín Colucci, por su tercera defensa del título entrerriano hasta 81 kilogramos.

La pelea se llevará a cabo en el estadio de Club Deportivo Colón, de la localidad homónima, y será la pelea de co-estelar del festival (once combates), organizado por TNCboxing, denominado “Noche de Campeones” y que comienza a partir de las 21.30 horas.

Mansilla, que se gana la vida como barbero y peluquero, tiene una extensa trayectoria en el boxeo, con un total de 42 combates (nomás de seis derrotas) y cinco títulos entrerrianos en dos categorías.

Ahora, irá por la doble defensa, tras derrotar en dos oportunidades al colonense Marcos “King King” Alcoba como visitante primero y luego en Gualeguaychú.

En aquella oportunidad, ambas victorias fueron en la categoría de los súper medianos (69kg-75kg) y ahora lo hará en los mediopesados (76-kg-81kg), por lo que tuvo que aumentar la masa muscular para dar con la balanza.

En comunicación con Ahora ElDía, Mansilla dio detalles de su preparación y como planteará la pelea. “Creo que llegó 100 puntos te diría, no diez, 100, porque todos los recursos que estuvieron a mí los agote a todo”, expresó.

“Ahora lo único que queda ya en manos de la suerte digamos, ya no corre por mis manos lo que lo que suceda mañana pero bueno la guerra está asegurada, eso es lo principal”, agregó.

En cuanto a cómo imagina y preparó el combate a cuatro rounds de tres (minutos) por uno (descanso), manifestó: “No sé si tengo una planificación específica, lo que trato de hacer es pulir mis errores y virtudes para tener más recursos para la pelea, porque si vos proyectás algo y el rival te plantea otro estilo a lo que estás acostumbrado no sirve la planificación”.

Sobre las virtudes del retador, Mansilla afirmó: “Sé que se la aguanta, que es zurdo y más grande que yo”.

Por último, fue Mansilla cauto sobre cómo puede darse el desenlace de la pelea y si considera que lo puede definir por la vía rápida (nocaut), “Eso se da, no se busca. Voy a pelear en una categoría que no es la mía y son más grandes que yo. Lógicamente que quiero ganarlo antes del límite y no está libre de que vuelva a suceder como cuando gané el título, también, en Colón”, sentenció.

El boxeador, que en julio cumple 33, se preparó para esta pelea por su propia cuenta y no con la guía de un entrenador. Recibió una gran mano de los boxeadores del club Sarmiento, entre ellos Jonathan “El Picante” Parada, como sparrings a la hora de guanteo, además del club La Vencedora que le prestó las instalaciones para llevar a cabo algunos de sus entrenamientos.