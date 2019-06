Gerardo Morales insistirá en ampliar Cambiemos: tiende puentes a Lavagna

Gerardo Morales espera un triunfo contundente en la elección del domingo en Jujuy para meterse de lleno en la discusión de la estrategia nacional. El gobernador radical, que va por su reelección, viajará entre el lunes y el martes a Buenos Aires para influir en las decisiones que mantienen en vilo a sus correligionarios y al Gobierno.

Todavía sueña con la posibilidad de ampliar Cambiemos y plasmar una gran PASO, que incluya a Alternativa Federal y a Roberto Lavagna, al que acompañó como candidato a vicepresidente en 2007 y tiene a sus candidatos radicales para la vicepresidencia.

El gobernador adelantó los comicios provinciales para asegurar el triunfo y no dejarse arrastrar por la mala imagen de Mauricio Macri en su distrito. Evitó las referencias a Cambiemos y a Mauricio Macri en su largo discurso de cierre del jueves. Por la misma razón también evitó las entrevistas con medios nacionales.

Sin embargo, en su entorno apuestan que antes del cierre de alianzas, mantendrá reuniones con el candidato presidencial de Consenso 19, con quien ya tuvo contacto en las últimas semanas. Para acortar la distancia con el ex ministro de Economía apostará a los oficios de Ricardo Alfonsín, a quien imagina -dentro de un hipotético paraguas de Cambiemos o de la nueva alianza que podrían conformar la UCR, el PRO, la CC con posibles nuevos socios- como candidato a vice de Lavagna.

Durante su próxima excursión porteña, el gobernador de Jujuy visitaría la Casa Rosada para reclamar a Marcos Peña y al Presidente más apertura. El gobernador pegó el faltazo el martes a la primera reunión de la mesa de acción política de la UCR en Balcarce 50.

Esta semana, en una entrevista con medios locales, Morales exteriorizó su punto de vista. "Hay que incorporar más peronismo. Yo haría un acuerdo con Roberto Lavagna y Alternativa Federal, invitaría al Gringo (Juan) Schiaretti, (Juan Manuel) Urtubey", sostuvo. También le gustaría sumar a Sergio Massa, porque le preocupa los votos que el tigrense pueda llevarse al kirchnerismo de cara a una primera vuelta.

Morales preferiría tejer acuerdos para la primera vuelta y no apostar a una confluencia en el balotaje: “la tesis de Peña”, como la llama. “En el Gobierno no conocen a los peronistas, no saben que si ven que un peronista tiene chances, se va a ir con él”, explican en Jujuy. Conocen el paño, el vicegobernador es el peronista Carlos Haquim, que hará campaña por un mandatario del PJ. (Fuente: Clarín)