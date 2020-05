Germán Delcanto en Estados Unidos: "la cuarentena acá no se nota"

Luego de haber finalizado con el primer semestre educativo, cumpliendo con los objetivos de cursar y aprobar las materias cursadas, Germán se enfocó en los entrenamientos junto al equipo de tenis de la Universidad, a la espera de que se normalice la actividad que se paralizó por pandemia de Covid-19.

En diálogo con El Picado en Radio Cero, Delcanto expresó que “es una situación rara la que se vive acá con el tema del Coronavirus. No hay cuarentena estricta, si hemos tenido clases virtuales y no presenciales, pero hemos comenzado a entrenar de forma normal y estamos esperando que se defina cómo será el segundo semestre en lo que tiene que ver con lo educativo y con lo deportivo”.

“Es una ciudad muy chica, prácticamente estamos todo el tiempo dentro del campus. Dormimos, comemos, entrenamos y estudiamos acá adentro, hemos salido poco porque no hay muchos atractivos en la ciudad. De todos modos, no hay prohibiciones para salir y moverse, al menos en esta parte de Estados Unidos”, reflejó Delcanto en relación a la cuarentena moderada que se planteó en Estados Unidos.

Germán vive en el campus universitario, compartiendo su habitación con un tenista canadiense, mientras que en el equipo de tenis de la Universidad se encuentra conformado por jugadores rumanos, chilenos, canadienses, españoles, rusos y estadounidenses. “Hay otros jugadores argentinos que juegan al tenis y hay jugadores de muy buen nivel de otros lugares del mundo. Yo por mis antecedentes como juvenil en Argentina y los buenos resultados que tuve en la gira por Francia, voy a ser el número 1 del equipo, es una linda responsabilidad, el entrenador ha hablado conmigo y hemos entrenado muy bien en estas semanas. La segunda parte del año que se viene son torneos individuales y de dobles donde jugamos distintos representantes de cada universidad, mientras que en la primera parte del año se juega por equipos, universidad contra universidad”, contó Delcanto del formato de juego que tendrá por delante.

Sobre la adaptación a una nueva vida universitaria, el jugador surgido de Juventud Unida expresó que “me adapté rápido y bien, tenía muchas ganas de poder tener esta posibilidad universitaria, me preparé mucho estudiando inglés y en los primeros meses me gustó la experiencia. Obviamente vine con la idea de jugar al tenis, que es en lo que estoy enfocado, pero no puedo descuidar lo académico porque en caso de no tener buenas notas, puedo quedar sin la posibilidad de jugar en el equipo o en caso de muchas malas notas, perder la beca. Es un sistema muy organizado, todos los deportistas universitarios tiene que cumplir con sus compromisos educativos para poder ser parte de los equipos de sus respectivos deportes”.