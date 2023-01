Germán Farabello fue jurado de Puesta en escena y Figuras en el Carnaval de Federación - Entre Ríos. Es actor, bailarín; participó en múltiples obras junto a Institutos de danza (clásico y contemporáneo) y Compañías teatrales (comedia, drama, infantiles).

Tiene formación en acrobacia aérea; fue capacitador en el Seminario de Entrenamiento Escénico para Carnaval; Centro de Capacitación Turística - Concepción del Uruguay - Entre Ríos; y capacitación en Formación para Jurados de Carnaval del Litoral.

También realizó el taller de Narrativas orientadas al Carnaval e Industrias Culturales y ha participado en el Carnaval del País como Director de Puesta en Escena (Marí -Marí 2017 -Kamarr 2019) Bailarín y maquillador en Marí marí, Papelitos y Kamarr.

Luego de evaluar la tercera noche de Carnaval opinó que “Papelitos se lleva el primer puesto y O’Bahía y Ará Yeví se van a jugar el segundo puesto”, para luego desglosar cada ítem.

Reinas

“Vi muy bien en desfile a las reinas de Papelitos, Laura Garro y Flor Etayo de Marí Marí. Conozco de sus trayectorias por el carnaval y han desfilado como bastoneras, en escuadra y representan muy bien a sus comparsas. Las tres restantes están muy bien pero creo que sus comparsas no lograron destacarlas”, destacó el jurado de Ahora Cero.

Portabanderas

“Es el honor más grande que puede haber dentro de una comparsa porque es un reconocimiento a la trayectoria; no sólo se evalúa si sabes bailar”, indicó Germán y agregó que “los que están mostrando una menor experiencia y fusión como pareja fueron los portabanderas de Kamarr, aunque están excelentemente bien vestidos, pero les falta en el desfile y los de Marí Marí se los ve muy bien en pasarela pero a nivel vestuario no están bien acompañados”.

“Más arriba vi a la pareja de Ará Yeví junto a la de Papelitos y entiendo que los mejores portabanderas de este 2023, al igual que el anterior es Fabián Scovena y Silvina Sanz de O’ Bahía”, resumió.

Batucadas

“El despliegue de la batucada ayuda mucho a que la pasista se luzca. La que menos me convence, aunque es una maravilla, es la de Marí María. Tienen otra propuesta que incluye a la música y está muy bien lograda, pero no se termina de lucir la batucada por sí sola”, dijo Germán Farabello y adelantó que puede haber “un empate a la batucada de Ará Yeví y Kamarr; ambas suenan muy bien pero hay propuestas superadoras y acá no estoy viendo nada nuevo.

Las dos que más me gustaron fueron la batucada de los Pibes de Papelitos que están muy bien armados, organizados y es la más tradicional. Es un cierre muy acorde a la comparsa; al igual que Ritmo Demoledor de O’Bahía que creo que se va a alzar como ganadora de esta edición”.



Pasistas

En este rubro opinó que “a pesar que la batucada de Papelitos me parece entre las mejores, no creo que se haya lucido la pasista Candela Gómez, por lo menos en el espacio donde yo estaba. Me pareció la propuesta menos atractiva”.

“Al mismo nivel veo a Marisol Sánchez de Ará Yeví y a Rosario Sánchez de Marí Marí. Ambas son unas bestias bailando pero no me convencieron para el 10. En la tercera noche desfilaron para un 9”, indicó y agregó que “Ará Yeví se está perdiendo una reina que la rompa bailando. Marisol se lo merece y se ha ganado ese lugar”.

Finalmente, aseguró que “las pasistas que más se lucen son Luciana Sekaf de O’Bahía y Noelia Mouzo de Kamarr que se reseteó, se cambió el chip y es otra. Se sacó mochilas de encima y se luce”.

Música

“La mejor logrado es la de Papelitos. Tiene una propuesta musical muy acorde al tema. Son Furia del Oeste que creo que va a repetir el primer puesto. En la canción León, Andrea Benedetti empieza cantando sola y se muestra la ensoñación, la melancolía y una llamado con épica y hasta heroico. Esto se desarrolla muy bien y presentan cambios musicales que sorprenden y desarrollan. Hay muchos climas y armonías en las voces del coro. Los veo muy afianzados. Tienen momentos para el público que también suman mucho, al igual que el estribillo para el integrante”, indicó nuestro jurado de la tercera noche.

“En segundo lugar veo a Toque de Samba de Marí Marí y a Bahiana Carnaval de Kamarr, teniendo en cuenta a la resolución. La batucada en Marí Marí suma muchísimo; cuentan muy bien la temática con palabras claves en la letra y se distinguen muy bien las voces de Camila Gutiérrez y Rodrigo Ípperi. En el último lugar veo a O’Bahía o Ará Yeví”, resumió.

Desfile

En este ítem Germán destacó a las cinco comparsas: “Están todas muy bien y suman al espectáculo en general. Están todas muy bien aceitadas. Papelitos y Kamarr fueron las que más me convencieron. Papelitos está muy prolija, bien desarrollada, muy buena comisión de frente y el ingreso de personajes. Me gusta la teatralización en las carrozas.

Kamarr también desfile muy bien y tiene mucho impacto la Comisión de Frente con Flor Jurado, es un trabajo muy impactante.

En menor puntaje ubico a Ará Yeví; Marí Marí y O’Bahía, aunque todas están correctas y ordenadas”.

Carrozas

“Papelitos creo que es la que mejor resuelve en la temática y en la variedad de las propuestas. Es un enorme trabajo con muchísimo detalle, movimiento y color. Tiene buena ornamentación, texturas y prolijidad”, indicó.

Asimismo, señaló que “la carroza de apertura de O’Bahía se lleva en la retina cuando te vas del Corsódromo, es impactante y la segunda carroza no me termina de convencer aunque le pondría el mayor puntaje por la iluminación y la armonía de las formas y porque suma a la comparsa”.

“Las carrozas de Ará Yeví están muy buenas pero no logro ver la temática. Y además las veo muy monocromáticas”, opinó.

“La carroza de apertura de Kamarr tiene muchos detalles por mejorar: cosas sueltas, opacas, en la misma textura, y los autos pueden estar mejor explotadas, se deterioró mucho de la primera a la tercera noche y la segunda está mucho mejor lograda”, lanzó.

Finalmente, dijo que “las carrozas de Marí Marí me parecieron sin impacto, muy obvias, opacas. Creo que el tren se quedó corto, tienen poco movimiento; los engranajes en la misma línea, plataformas cuadradas; no me convence. Al tren le falta mucha luz para darle más energía y movimiento. Se podría haber teatralizado más en vez de sumarle tantas chicas”.

Vestuario

El vestuario es uno de los ítems que mayor puntaje generan: “Marí Marí y Kamarr están muy bien pero creo que es donde menos se trabajó el vestuario. No sé si será una decisión o una cuestión de fondos. Es mucho matelaseado, costura y confección pero solo decoraron a bastoneras y figuras. Hay escuadras enteras sin bordado, sin un cordón o un galón. Creo que ambas están en un 8 u 8.5”

“Ará Yeví y O’ Bahía pueden estar empatadas, aunque para el jurado puede estar mejor Ará Yeví que salió completa desde la primera noche. Los vestuarios están hermosos, con muchos elementos, pero no me puedo abstraer de haber visto escuadras completas en otras ediciones”.

“Con O’Bahía esto no pasa; creo que es un gran debut del director Scovena que es muy valorable, pero Papelitos está más destacada con mucho trabajo y detalle. Juane Villagra ha logrado un nivel de vestuario que se ha superado a sí mismo, con un nivel de detalle que es para aplaudir porque es destacable.

Se ve que la moldería no se repite; en eso no han sido cómodos, por el contrario, hay muchas propuestas y dentro de la Comisión de frente ni siquiera se repiten los modelos de los sombreros. Las botas tienen trabajo de sublimado, de decoración; el sublimado es un recurso que se renueva; se conjugan con otras telas como peluche, pana, brillos, botones; esto en papelitos ha sido impresionante”, indicó para dar como ganadora a Papelitos, desde su visión y su óptica carnavalera.

EL DATO

La segunda jurado de Ahora Cero será la reina eterna: Lorena Leonhardt será quien ponga a las cinco comparsas bajo su óptica. Ella es ex integrante y Reina de Carnaval del País 2008; además es diseñadora de vestuario. Realizó vestuarios para teatros de calle Corrientes y también para los espectáculos de Panam.

Es profesora de danzas clásicas y españolas; ha sido jurado en otros carnavales del país. Actualmente sigue perfeccionándose en la danza y está estudiando ballroom (baile deportivo de competencia).

LA ENTREVISTA COMPLETA