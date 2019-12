Germán Grané, titular de ATER: "El Gobernador nos exige un proceder transparente"

Ha trabajado para hacer más eficiente a la administración pública. Lo han reconocidos las provincias y nación: ER está al tope de transparencia en las cuentas públicas.

El Gobernador nos exige un proceder transparente.

Bahillo se ha ido transformando en una persona importante en la estructura de Bordet. Como jefe de bloque tuvo mucho trato con el Gobernador para todas las leyes que necesitó.

Hablo con el Gobernador cuando lo ameritan las circunstancias. En eso soy muy respetuoso de la institucionalidad y uno no tiene que andar tratando de resaltar.

Estar en la Gobernación me corrió de la diaria política de la ciudad, pero después que uno mantiene, por lo menos desde lo personal, realizo actividades sociales o institucionales cada vez que vengo a Gualeguaychú. Sigo haciendo actividades territoriales, con el esfuerzo que conlleva ir y venir. Lo hago con muchas ganas, ver qué necesita un vecino y cómo lo puedo ayudar.

El diálogo en constante con todos los dirigentes locales, desde el Intendente a los concejales, incluidos los de la oposición.

En términos personales siempre hubo mucho respeto entre Bahillo y yo, nunca hay que mezclar las cuestiones. Juanjo nos dio la oportunidad de ocupar cargos importantes en su Gabinete que nos dieron proyección. Pero si tuvimos momentos miradas en lo local distintas, por lo menos a nivel del peronismo local.

Estos debates y discusiones siempre se generan en la estructura partidaria y es sano eso. Pero con Bahillo nunca se mezclaron esos asuntos con lo personal.

Por más dicotomías que quieran decir que haya, el peronismo funciona con esta dinámica: cada uno en su territorio acompañando y tratando de que a todos los entrerrianos les vaya bien.

Mi relación con el Intendente es muy buena, siempre he tratado de acompañar al Municipio en lo que pude. Y, por supuesto, mi mirada siempre trata de ser constructiva.

Quizás no quedamos conformes con el cierre de listas, pero no hicimos un drama de eso.

Por ahí, dentro de lo que es Gchu, quizás me tocó ocupar uno de los lugares más importantes de la gestión gubernamental, porque también estuvo Marta Landó en el CGE.

Que hayan abierto el juego a los dirigentes de Gualeguaychú no creo que responda a una lógica particular de Bordet. Cuando pensó quienes podían estar a cargo de ciertos puestos en esta gestión, midió quien podía ser el más idóneo, no creo que haya habido una elección territorial.

Para armar un Gabinete hay que medir quien está, según el criterio del Gobernador, quien está mejor en ese momento. Ahora es responsabilidad mía hacer las cosas bien para darle la razón de que tomó una buena decisión.

Gualeguaychú siempre está bien referenciada por su nivel dirigencial y por la manera de hacer política en la ciudad.

El Gabinete es el que está día a día interpretando las decisiones del Gobernador, y es tarea de nosotros hacer una interpretación inmediata y acertada.

Creo que Alberto Fernández va a tomar decisiones que van a tener el acento en la ciudadanía, en la gente, en todos: en los que perdieron el trabajo, en los que están en riesgo alimenticio o en los jubilados y los niños, pero también en los empresarios porque muchos se han descapitalizados y necesitan que el Gobierno tome medidas para reactivar esos sectores.

Claramente va a buscar proteger la industria nacional, por eso va a haber una serie de medida que cambien el humor social y pongan en marcha la economía.

He hablado con muy pocos que les haya ido bien con el gobierno de Macri, y no son más de dos o tres sectores.

No va a ser inmediato, pero entiendo que en el corto plazo vamos a ver un cambio en el humor social que nos va a generar a todos un entusiasmo.