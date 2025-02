Ya sea por la nostalgia que generan las novelas de Cris Morena a toda una generación que creció con ellas, como también por ser un producto nacional, la serie Margarita tocó los corazones de una nueva y vieja audiencia, ya que trata de las aventuras de la hija de Floricienta. Dado su éxito, el audiovisual que puede verse por la plataforma MAX pasó al escenario del Movistar Arena.

Como no podría ser de otra manera, hay un gualeguaychuense involucrado en la producción: el gran maquillador Gervasio Larrivey.

El artista local, no sólo tuvo un impacto significativo en el Carnaval del País al introducir los maquillajes por escuadra, sino que ha maquillado a importantes personalidades del mundo del espectáculo y participado en grandes proyectos.

En esta oportunidad, Larrivey suma otra experiencia más a su larga trayectoria. En conversación con Ahora ElDía contó cómo le llegó la propuesta y los desafíos que entraña.

“La posibilidad de trabajar en este proyecto llegó por recomendación de Franco de los Santos, un joven y talentoso peinador a quien conozco hace años y con el que siempre quise trabajar y no surgía la oportunidad. Sin embargo, el año pasado por fin pudimos coincidir y coordinamos los equipos de maquillaje y peinado de Pasarela Federal, el evento de moda que organiza mi querida amiga Ingrid Grudke donde genera visibilidad para los talentos del interior del país. Luego, en agosto trabajamos nuevamente junto a Ingrid en una campaña y, en esa ocasión, fue donde Franco me dijo que me había recomendado para un nuevo proyecto de Cris Morena”, relató Gervasio Larrivey.

Según manifestó el maquillador, Franco de los Santos fue el responsable de estilismo de la primera temporada de la serie “Margarita”, además de ser el peinador personal de Cris Morena desde hace años.

Luego de esperar ansioso durante un par de semanas, en septiembre del año pasado, Gervasio tuvo la primera reunión con el equipo de producción del show y desde entonces, comenzó a trabajar en la concreción de este proyecto que él mismo calificó como “fabuloso”.

Durante las primeras reuniones que mantuvo con el equipo de trabajo ni siquiera le confirmaban el nombre ni el lugar en el que se desarrollaría el proyecto. Fue tiempo después que descubrió que se trataba de “Margarita” y que el escenario sería el Movistar Arena.

“Me puse eufórico por el desafío que genera este tipo de espectáculos en un espacio tan enorme, donde se tiene que utilizar maquillaje teatral pero que además pueda ser registrado perfecto por la definición de las cámaras para ser mostrado en las pantallas gigantes que suelen utilizarse. El Carnaval del País fue una gran escuela para mí, porque los maquillajes deben verse bien en vivo, en foto, en cámara y en el circuito que también es monumental. La diferencia en este nuevo desafío está en adaptar las estéticas a las nuevas tecnologías. Así que estoy muy feliz y motivado trabajando para que todo salga perfecto”, expresó.

En cuanto al trabajo que supone esta nueva oportunidad, Larrivey apuntó que todo es en equipo y todas las propuestas creativas son supervisadas y aprobadas por la propia Cris Morena.

“Es realmente un placer trabajar con ella, aprendo permanentemente. Sin duda es la concreción de un deseo enorme que venía manifestando hace tiempo. Cris es inspiración y, que me confíe la belleza de Margarita es un enorme honor además de la confirmación de que nunca hay que dejar de soñar en grande”, manifestó.

A pocas semanas del show, el gualeguaychuense confirmó que ya realizaron las pruebas de peinado y maquillaje de todos los personajes y siguen trabajando con los ensayos generales para que todo salga perfecto.

Por último, el maquillador declaró que “todo el elenco es una calidad humana enorme. Artistas talentosos pero además personas con las que es un disfrute trabajar. A mis casi 50 años es una alegría enorme volver a trabajar en un backastage de estas características, rodeado de tanto talento. Estoy sumamente feliz”.